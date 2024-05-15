https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/1083851020.html

Kazan'da Rusya-İslam Alemi Forumu kapılarını açtı

Kazan'da Rusya-İslam Alemi Forumu kapılarını açtı

Sputnik Türkiye

Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan ve... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T14:32+0300

2024-05-15T14:32+0300

2024-05-15T21:29+0300

multimedya

fotoğraf

kazan

'rusya-islam alemi' uluslararası ekonomi forumu

rusya

islam işbirliği teşkilatı (iit)

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Forum kapsamında Rus ve yabancı uzmanların katılımıyla turizm, ticaret, teknoloji, İslami finans araçları ve yatırımlar gibi konuların ele alındığı 120’den fazla toplantı yapılacak.Hindistan, İran, Türkiye, Katar, Afganistan, Libya, Malezya, Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ve diğer ülkelerin temsilcilerinin katılacağı forumun organizatörlerinden Rusya Dışişleri Bakanlığı Genç Diplomatlar Konseyi’nin düzenlediği toplantıda İslam İşbirliği Örgütü’nün çok kutuplu dünyadaki rolü, teknolojik diplomasi, insani diplomasi, Rusya ve İslam Alemi üniversiteleri arasındaki işbirliği değerlendirilecek. Forumun ilk gününden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.

kazan

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Sputnik Türkiye

фото, fotoğraf, kazan, 'rusya-islam alemi' uluslararası ekonomi forumu, rusya, islam işbirliği teşkilatı (iit)