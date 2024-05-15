Kazan'da Rusya-İslam Alemi Forumu kapılarını açtı
14:32 15.05.2024 (güncellendi: 21:29 15.05.2024)
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Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan ve Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan'da düzenlenen Geleneksel 15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu başladı.
Forum kapsamında Rus ve yabancı uzmanların katılımıyla turizm, ticaret, teknoloji, İslami finans araçları ve yatırımlar gibi konuların ele alındığı 120’den fazla toplantı yapılacak.
Hindistan, İran, Türkiye, Katar, Afganistan, Libya, Malezya, Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ve diğer ülkelerin temsilcilerinin katılacağı forumun organizatörlerinden Rusya Dışişleri Bakanlığı Genç Diplomatlar Konseyi’nin düzenlediği toplantıda İslam İşbirliği Örgütü’nün çok kutuplu dünyadaki rolü, teknolojik diplomasi, insani diplomasi, Rusya ve İslam Alemi üniversiteleri arasındaki işbirliği değerlendirilecek.
Forumun ilk gününden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / Multimedya arşivine gidin15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu'ndan bir kare
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© Sputnik / Kristina Kormilitsyna/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu'ndan bir kare
© Sputnik / Alexei Danichev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / Multimedya arşivine gidinKazan Forum 2024’ün organizatörlerinin yaptığı açıklamada, “Kazan Forum’un iş programı, aralarında uluslararası işbirliği, turizm, ticaret, bilim ve teknoloji, İslami finans araçları ve yatırımlarla birlikte, spor ve helal endüstrisi gibi çeşitli konuları birleştiriyor. Programda, Rusya bölgelerinden, İslam İşbirliği Örgütü üyesi ve diğer ülkelerden uzmanların katılımıyla 125 tematik toplantı yer alıyor” ifadelerine yer verildi.
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© Sputnik / Alexei Danichev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
Kazan Forum 2024’ün organizatörlerinin yaptığı açıklamada, “Kazan Forum’un iş programı, aralarında uluslararası işbirliği, turizm, ticaret, bilim ve teknoloji, İslami finans araçları ve yatırımlarla birlikte, spor ve helal endüstrisi gibi çeşitli konuları birleştiriyor. Programda, Rusya bölgelerinden, İslam İşbirliği Örgütü üyesi ve diğer ülkelerden uzmanların katılımıyla 125 tematik toplantı yer alıyor” ifadelerine yer verildi.
© Sputnik / Alexei Danichev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / Multimedya arşivine gidinRusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan'da düzenlenen Geleneksel 15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu'ndan bir kare
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© Sputnik / Alexei Danichev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan'da düzenlenen Geleneksel 15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu'ndan bir kare
© Sputnik / Maksim Bogodvid/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / Multimedya arşivine gidin17 Mayıs’ta düzenlenecek Genel Oturum’da, Rusya ve İslam İşbirliği Örgütü arasında farklı alanlardaki işbirliği fırsatları ve forumun faaliyetiyle ilgili konular ele alınacak
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© Sputnik / Maksim Bogodvid/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
17 Mayıs’ta düzenlenecek Genel Oturum’da, Rusya ve İslam İşbirliği Örgütü arasında farklı alanlardaki işbirliği fırsatları ve forumun faaliyetiyle ilgili konular ele alınacak
© Sputnik / Alexei Danichev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / Multimedya arşivine gidinRusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen ‘Rusya-İslam Alemi: Kazan Forum 2024’ uluslararası ekonomi forumuna katılan Katar heyeti
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© Sputnik / Alexei Danichev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen ‘Rusya-İslam Alemi: Kazan Forum 2024’ uluslararası ekonomi forumuna katılan Katar heyeti
© Sputnik / Maksim Bogodvid/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / Multimedya arşivine gidin Kazan şehrinde düzenlenen ‘Rusya-İslam Alemi: Kazan Forum 2024’ uluslararası ekonomi forumu kapsamında Rus ve yabancı uzmanların katılımıyla turizm, ticaret, teknoloji, İslami finans araçları ve yatırımlar gibi konuların ele alındığı 120’den fazla toplantı yapılacak
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© Sputnik / Maksim Bogodvid/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
Kazan şehrinde düzenlenen ‘Rusya-İslam Alemi: Kazan Forum 2024’ uluslararası ekonomi forumu kapsamında Rus ve yabancı uzmanların katılımıyla turizm, ticaret, teknoloji, İslami finans araçları ve yatırımlar gibi konuların ele alındığı 120’den fazla toplantı yapılacak
© Sputnik / Ilya Pitalev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / Multimedya arşivine gidin2023 yılında etkinliğe 80'den fazla ülkeden 16 bin kişinin katıldığı aktarılırken, katılımcıların çoğunluğunun farklı sektörlerdeki kanaat önderleri, iş insanları, bürokratlar ve medya kuruluşları olduğu bildirilmişti. Ülkelerin yanı sıra birçok İslam ülkesini temsil eden İslam İşbirliği Örgütü gibi bölgesel ve uluslararası organizasyonlarından yetkililer de foruma katılmıştı.
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© Sputnik / Ilya Pitalev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
2023 yılında etkinliğe 80'den fazla ülkeden 16 bin kişinin katıldığı aktarılırken, katılımcıların çoğunluğunun farklı sektörlerdeki kanaat önderleri, iş insanları, bürokratlar ve medya kuruluşları olduğu bildirilmişti. Ülkelerin yanı sıra birçok İslam ülkesini temsil eden İslam İşbirliği Örgütü gibi bölgesel ve uluslararası organizasyonlarından yetkililer de foruma katılmıştı.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / Multimedya arşivine gidinForum kapsamında Kazan Federal Üniversitesi tarafından düzenlenen Doğu Kültür Festivali'nden bir kare
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© Sputnik / Alexandr Kryazhev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
Forum kapsamında Kazan Federal Üniversitesi tarafından düzenlenen Doğu Kültür Festivali'nden bir kare