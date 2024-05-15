https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/tuik-dogum-istatistiklerini-yayimladi-turkiyede-dogurganlik-yenilenme-duzeyi-21in-altinda-kaldi-1083829883.html

TÜİK 'Doğum İstatistikleri, 2023' raporunu yayımladı: Doğum oranı düşük ve en yüksek iller açıklandı

TÜİK 'Doğum İstatistikleri, 2023' raporunu yayımladı: Doğum oranı düşük ve en yüksek iller açıklandı

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 'Doğum İstatistikleri, 2023' adlı raporda Türkiye'nin 2023 yılında toplam doğurganlık hızının 1.51... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T12:31+0300

2024-05-15T12:31+0300

2024-05-15T12:38+0300

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türkiye istatistik kurumu (tüik)

doğurganlık

avrupa birliği

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Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı 2023 yılında 958 bin 408 olarak tespit edilirken canlı doğan bebeklerin yüzde 51.3'ü erkek, yüzde 48.7'si kız oldu.Doğurganlık hızı yenilenme düzeyinin altında kaldıToplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir.Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2.38 çocuk iken 2023 yılında 1.51 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2023 yılında 1.51 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2.1'in altında kaldığını gösterdi.Doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3.27 çocuk ile ŞanlıurfaToplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2023 yılında 3.27 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 2.72 çocuk ile Şırnak, 2.40 çocuk ile Mardin izledi. Bu illeri ise Muş, Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Ağrı, Batman ve Gaziantep takip etti.Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1.13 çocuk ile Bartın oldu. Bu ili 1.14 çocuk ile Zonguldak ve Karabük, 1.16 çocuk ile Kütahya izledi.Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 5. sıradaAvrupa Birliği üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin 1.79 çocuk ile Fransa olduğu, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin ise 1.08 çocuk ile Malta olduğu görüldü. Toplam doğurganlık hızı 2022 yılında binde 1.63 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 5. sırada yer aldı.Kaba doğum hızı binde 11.2 olduKaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20.3 iken 2023 yılında binde 11.2 oldu. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20.3 doğum düşerken, 2023 yılında 11.2 doğum düştü.Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il ŞanlıurfaKaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2023 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 24.8 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 22 ile Şırnak, binde 19.3 ile Mardin izledi.Kaba doğum hızı Avrupa Birliği üye ülkelerinden daha yüksekTürkiye'nin kaba doğum hızının Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin kaba doğum hızlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin kaba doğum hızları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek kaba doğum hızına sahip olan ülkenin binde 11.2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğu, en düşük kaba doğum hızına sahip olan ülkenin ise binde 6.7 ile İtalya olduğu görüldü.Doğurganlık hızının en yüksek olduğu yaş grubu 25-29 Yaşa özel doğurganlık hızı, belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir.Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2023 yılında binde 101 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi.Adölesan doğurganlık hızında düşüşAdölesan doğurganlık hızı, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir. Adölesan doğurganlık hızı, 2001 yılında binde 49 iken 2023 yılında binde 11'e düştü. Diğer bir ifadeyle, 2023 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 11 doğum düştü.Adölesan doğurganlık hızının Avrupa Birliği üye ülkeleri ortalaması binde 7 olduAvrupa Birliği üyesi 27 ülkenin adölesan doğurganlık hızları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke binde 37 ile Bulgaristan, en düşük adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke ise binde 1 ile Danimarka oldu. Adölesan doğurganlık hızı 2022 yılında binde 12 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi 7 ülke ile beraber Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde yer aldı.Doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29.2Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26.7 iken 2023 yılında 29.2 oldu. İlk doğumunu 2023 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 27.0 oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/tuik-istatistiklerle-aile-2023-bultenini-yayimladi-yoksulluk-orani-yuzde-217-hesaplandi-1083827620.html

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