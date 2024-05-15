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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/trump-baskanlik-on-secimlerinde-rahat-ilerliyor-1083823292.html
Trump, başkanlık ön seçimlerinde rahat ilerliyor
Trump, başkanlık ön seçimlerinde rahat ilerliyor
Sputnik Türkiye
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Nebraska, Maryland ve Batı Virginia'da yapılan ön seçimlerde rakipsiz durumdaki... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T09:24+0300
2024-05-15T09:24+0300
dünya
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abd başkanlık seçimleri
donald trump
joe biden
abd temsilciler meclisi
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Nebraska, Maryland ve Batı Virginia'da yapılan ön seçimlerde rakipsiz durumdaki Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump rahat kazandı.ABD'de başkanlık yarışında ön seçim süreci Nebraska, Maryland ve Batı Virginia eyaletlerindeki seçimlerle devam ederken, her ikisi de rakipsiz olduğu için bir bakıma formalite olarak devam eden ön seçim sürecinde Demokrat aday adayı Biden ile Cumhuriyetçi aday adayı Trump bu üç eyalette de açık farkla kazandı.Cumhuriyetçi Parti'nin tek aday adayı konumundaki Trump, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson tarafından da desteklenirken, halen yarışa devam eden Nikki Haley'nin büyük farkla önünde Nebraska'da yüzde 77, Maryland'da yüzde 80 ve Batı Virginia'da ise yüzde 88 düzeyinde oy aldı.Demokrat Parti'de ise tek başına yarışan mevcut ABD Başkanı Biden, Nebraska'da yüzde 92, Maryland'da yüzde 86 ve Batı Virginia'da ise yüzde 70 düzeyinde oy aldı.Cumhuriyetçi Parti'de resmi başkan adayı temmuz ayında, Demokrat Parti'de ise ağustos ayında yapılacak parti kongrelerinde belirlenecek.ABD'de Trump ile Biden'ın bir kez daha karşı karşıya gelmesi beklenen başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak.ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan davası devam eden Trump'a destekJohnson, New York'ta ‘sus payı’ davası devam eden eski ABD Başkanı Donald Trump'ın masum ve hakkındaki davanın siyasi olduğunu savunmuştu.New York'ta Trump'ın davasının sürdüğü mahkemeyi ziyaret edip dünkü duruşmanın bir bölümünü salonda izleyen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump'a açık bir şekilde destek verdi ve eski ABD Başkanı hakkındaki davaların ‘gerçeklerden ziyade siyasetle’ ilgili olduğunu öne sürdü.En üst düzey görevdeki Cumhuriyetçi isim olan Johnson, "Seçimlere 6 ay kaldı ve ülke genelinde bu suçlamaları şimdi getirmelerinin nedeni budur. (Davadaki tanıklardan biri olan) Michael Cohen'i dinledim, şahsi intikam misyonuyla burada olan bir adam" dedi.Trump aleyhindeki davalarda ana motivasyonun siyaset olduğunu savunan Johnson, "Başkan Trump'a yöneltilen suçlama şirketinin işletme kayıtlarında sahtecilik... Ancak herkes biliyor ki Trump kendi şirketinin muhasebecisi değil. Başkan Trump bu suçlamalarda masumdur" değerlendirmesini yaptı.ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Trump aleyhinde devam eden davalarda ortaya çıkacak sonuçların ya da dava süreçlerinin Trump'ın adaylığını nasıl etkileyeceği merak konusu.Trump'ın ‘sus payı’ davasıTrump hakkında, ilişkide olduğu müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödenmesine ilişkin, nisan ayında jüri seçimi ile başlayan davaya Manhattan Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.Trump’ın haftada 4 gün katılmak zorunda olduğu ve tanıkların dinlenmesine devam edilen yargılamanın 6 ila 8 hafta sürebileceği belirtiliyor.ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı ‘sus payı’ ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.Trump, ‘sus payı’ ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları siyasi cadı avı olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.Donald Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/eski-dunya-bankasi-baskani-malpass-abdyi-2025te-mali-felaket-bekliyor-1083780137.html
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abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, joe biden, abd temsilciler meclisi

Trump, başkanlık ön seçimlerinde rahat ilerliyor

09:24 15.05.2024
© AFP 2023 / RYAN COLLERDDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
© AFP 2023 / RYAN COLLERD
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Nebraska, Maryland ve Batı Virginia'da yapılan ön seçimlerde rakipsiz durumdaki Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump rahat kazandı.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Nebraska, Maryland ve Batı Virginia'da yapılan ön seçimlerde rakipsiz durumdaki Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump rahat kazandı.
ABD'de başkanlık yarışında ön seçim süreci Nebraska, Maryland ve Batı Virginia eyaletlerindeki seçimlerle devam ederken, her ikisi de rakipsiz olduğu için bir bakıma formalite olarak devam eden ön seçim sürecinde Demokrat aday adayı Biden ile Cumhuriyetçi aday adayı Trump bu üç eyalette de açık farkla kazandı.
Cumhuriyetçi Parti'nin tek aday adayı konumundaki Trump, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson tarafından da desteklenirken, halen yarışa devam eden Nikki Haley'nin büyük farkla önünde Nebraska'da yüzde 77, Maryland'da yüzde 80 ve Batı Virginia'da ise yüzde 88 düzeyinde oy aldı.
Demokrat Parti'de ise tek başına yarışan mevcut ABD Başkanı Biden, Nebraska'da yüzde 92, Maryland'da yüzde 86 ve Batı Virginia'da ise yüzde 70 düzeyinde oy aldı.
Cumhuriyetçi Parti'de resmi başkan adayı temmuz ayında, Demokrat Parti'de ise ağustos ayında yapılacak parti kongrelerinde belirlenecek.
ABD'de Trump ile Biden'ın bir kez daha karşı karşıya gelmesi beklenen başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan davası devam eden Trump'a destek

Johnson, New York'ta ‘sus payı’ davası devam eden eski ABD Başkanı Donald Trump'ın masum ve hakkındaki davanın siyasi olduğunu savunmuştu.
New York'ta Trump'ın davasının sürdüğü mahkemeyi ziyaret edip dünkü duruşmanın bir bölümünü salonda izleyen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump'a açık bir şekilde destek verdi ve eski ABD Başkanı hakkındaki davaların ‘gerçeklerden ziyade siyasetle’ ilgili olduğunu öne sürdü.
En üst düzey görevdeki Cumhuriyetçi isim olan Johnson, "Seçimlere 6 ay kaldı ve ülke genelinde bu suçlamaları şimdi getirmelerinin nedeni budur. (Davadaki tanıklardan biri olan) Michael Cohen'i dinledim, şahsi intikam misyonuyla burada olan bir adam" dedi.
Trump aleyhindeki davalarda ana motivasyonun siyaset olduğunu savunan Johnson, "Başkan Trump'a yöneltilen suçlama şirketinin işletme kayıtlarında sahtecilik... Ancak herkes biliyor ki Trump kendi şirketinin muhasebecisi değil. Başkan Trump bu suçlamalarda masumdur" değerlendirmesini yaptı.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Trump aleyhinde devam eden davalarda ortaya çıkacak sonuçların ya da dava süreçlerinin Trump'ın adaylığını nasıl etkileyeceği merak konusu.

Trump'ın ‘sus payı’ davası

Trump hakkında, ilişkide olduğu müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödenmesine ilişkin, nisan ayında jüri seçimi ile başlayan davaya Manhattan Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.
Trump’ın haftada 4 gün katılmak zorunda olduğu ve tanıkların dinlenmesine devam edilen yargılamanın 6 ila 8 hafta sürebileceği belirtiliyor.
ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı ‘sus payı’ ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.
Trump, ‘sus payı’ ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları siyasi cadı avı olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.
Donald Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.
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