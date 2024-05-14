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Eski Dünya Bankası Başkanı Malpass: ABD’yi 2025’te mali felaket bekliyor
Eski Dünya Bankası Başkanı Malpass: ABD’yi 2025’te mali felaket bekliyor
Sputnik Türkiye
Eski Dünya Bankası Başkanı David Malpass, büyük ulusal borç ve hükümetin aşırı harcamalarının 2025’te ABD için mali felaketle sonuçlanabileceğini belirtti. 14.05.2024, Sputnik Türkiye
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kriz
ekonomik kriz
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dünya bankası
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Malpass, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm belirtiler, borç limitinin getirileceği, harcamaların artacağı ve vergi oranlarının yükseleceği 2025’te mali felakete işaret ediyor” diye yazdı.Uluslararası Para Fonu IMF’nin tahminlerine göre, ABD’nin ulusal borcu 2024’te ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’sının (GSYH) yüzde 123’ünü geçecek ve önümüzdeki yıllarda büyümeye devam ederek 2029’da GSYH’nin yüzde 134’ünü oluşturacak.Daha önce Rusya’nın IMF İcra Direktörü Aleksey Mojin, Sputnik’e açıklamasında, ABD dahil zengin ülkelerinin ulusal borç sorunu nedeniyle “umutsuz bir durumla” karşı karşıya olduğunu dile getirmişti.Joe Biden’in başkanlığında ABD’nin ulusal borcu 34 trilyon 400 milyar dolara ulaşarak benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı. Bu rakam, Biden göreve yeni geldiği 2021’de 28 trilyondu.İnsanlık tarihindeki en büyük kredi balonuABD yönetiminin, ticari açığı kapatmak amacıyla uzun süredir kamu borcunu finansman aracı olarak kullandığı bilinirken, düşük borçlanma maliyetlerinden faydalanılmasına rağmen kamu borcunun kartopu gibi büyüdüğü vurgulanıyor.Washington, COVID-19 döneminde ekonominin toparlanmasını teşvik etmek içi büyük miktarlarda kamu borcu onaylarken, bu da borç seviyesinin beklenenden daha hızlı artmasına neden oldu.
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abd, kamu borcu, kriz, ekonomik kriz, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), dünya bankası
abd, kamu borcu, kriz, ekonomik kriz, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), dünya bankası

Eski Dünya Bankası Başkanı Malpass: ABD’yi 2025’te mali felaket bekliyor

09:43 14.05.2024
© AP Photo / J. David AkeABD Kongresi
ABD Kongresi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / J. David Ake
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Eski Dünya Bankası Başkanı David Malpass, büyük ulusal borç ve hükümetin aşırı harcamalarının 2025’te ABD için mali felaketle sonuçlanabileceğini belirtti.
Malpass, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm belirtiler, borç limitinin getirileceği, harcamaların artacağı ve vergi oranlarının yükseleceği 2025’te mali felakete işaret ediyor” diye yazdı.
Uluslararası Para Fonu IMF’nin tahminlerine göre, ABD’nin ulusal borcu 2024’te ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’sının (GSYH) yüzde 123’ünü geçecek ve önümüzdeki yıllarda büyümeye devam ederek 2029’da GSYH’nin yüzde 134’ünü oluşturacak.
Daha önce Rusya’nın IMF İcra Direktörü Aleksey Mojin, Sputnik’e açıklamasında, ABD dahil zengin ülkelerinin ulusal borç sorunu nedeniyle “umutsuz bir durumla” karşı karşıya olduğunu dile getirmişti.
Joe Biden’in başkanlığında ABD’nin ulusal borcu 34 trilyon 400 milyar dolara ulaşarak benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı. Bu rakam, Biden göreve yeni geldiği 2021’de 28 trilyondu.

İnsanlık tarihindeki en büyük kredi balonu

ABD yönetiminin, ticari açığı kapatmak amacıyla uzun süredir kamu borcunu finansman aracı olarak kullandığı bilinirken, düşük borçlanma maliyetlerinden faydalanılmasına rağmen kamu borcunun kartopu gibi büyüdüğü vurgulanıyor.
Washington, COVID-19 döneminde ekonominin toparlanmasını teşvik etmek içi büyük miktarlarda kamu borcu onaylarken, bu da borç seviyesinin beklenenden daha hızlı artmasına neden oldu.
ABD dolar basım - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
EKONOMİ
Rusya’dan ABD’ye yeni yıl dileği: Nice yeni borçlara!
3 Ocak, 17:06
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