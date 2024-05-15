https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/tbmm-baskani-kurtulmus-demokraside-yapilmayacak-tek-sey-birbirine-karsi-yumruk-sallamaktir-1083866204.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Demokraside yapılmayacak tek şey, birbirine karşı yumruk sallamaktır

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Demokraside yapılmayacak tek şey, birbirine karşı yumruk sallamaktır

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Demokraside yapılmayacak tek şey, birbirine karşı yumruk sallamaktır. Demokraside el... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T23:34+0300

2024-05-15T23:34+0300

2024-05-15T23:37+0300

türkiye

tobb

türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)

numan kurtulmuş

tbmm

anayasa

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 80. Genel Kurulu kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, TOBB'un yeni yönetim kuruluna seçilenlere başarı diledi. Kurtulmuş, 2 milyona yakın iş adamının, tüccar ve sanayicinin oluşturduğu bu büyük ailenin, aslında geleneksel ahilik kültürünün bugünkü yansıması olduğunu belirtti.Gelecek dönem Türkiye'nin çok daha ileri gidebilmesi için birlikte mücadele edileceğini, bu dönemin Türkiye'nin bütün kesimleri için tarihi bir dönem olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:'Nasıl bir yöntemle bir araya geleceğimizi hep beraber belirleyeceğiz'Son dönemde yürütülen anayasa çalışmalarına değinen Kurtulmuş, TBMM'nin üzerine düşen sorumlulukların en başında gelenlerden birisinin yeni bir anayasayla iki darbenin ürünü olan mevcut anayasayı sivil, demokratik, kapsayıcı, kuşatıcı bir çerçeveye oturtmak ve yoğun şekilde yapılan tartışmalar sonucu Türkiye için en hayırlı sonucu çıkarabilmek olduğunu söyledi.Açık, şeffaf ve iyi belirlenmiş bir süreci yürütmek için azimle, gayretle çabaladıklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Meseleyi birtakım kısıtlar altında tutmamak için, birtakım siyasi tartışmaların konusu haline getirmemek için bütün bu süreci siyasi partilerimizle birlikte TBMM çatısı altında sürdüreceğiz" dediKurtulmuş, siyasi partilerin anayasasının olmayacağını, siyasi partilerin anayasa tekliflerinin olacağını vurguladı.Meclis'te grubu bulunan veya bulunmayan partilerin hepsinin görüşlerini alacaklarını belirten Kurtulmuş, "Ayrıca nasıl bir yöntemle bir araya geleceğimizi bütün bu tartışmaların sonucu hep beraber belirleyeceğiz. Yine sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, hukuk camiasının ve 'Benim de bu konuda bir fikrim var' diyen herkesin sürece dahil olabileceği bir süreci birlikte yöneteceğiz. Böylece bu milletin anayasa yaptığı demokratik bir sürecin olgunlaşmasını ve sonuç alınmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.Anayasanın sadece bir metin yazmaktan ibaret olmadığını dile getiren Kurtulmuş, "Eğer öyle olmuş olsaydı bir odaya çekilerek, milletin adına anayasa yazan darbecilerin anayasasının millet tarafından kabul görmesi gerekirdi." dedi.Kurtulmuş, 12 Eylül Anayasasının kabul edildiğinin ertesi gününden itibaren tartışmaya açıldığını ve çok kere birçok siyasi parti tarafından yerden yere vurulduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:'İş dünyasının beklentilerinin, taleplerinin anayasa çalışmalarında gündeme gelmemesi düşünülemez'TOBB'un bu sürece bütün gücüyle destek vereceğine inandığını söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:Türk demokrasisinin olgunluğunun alametlerinden birisinin, farklı fikirlere, siyasi kararlara sahip partilerin bir araya gelebilmesi, el sıkışabilmesi, müzakere edebilmesi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "İnsanlar çok farklı fikirlerde olabilir. Yüksek perdeden müzakere de edebilir, mücadele de edebilir, münakaşa da edebilir. Ama demokraside yapılmayacak tek şey, birbirine karşı yumruk sallamaktır. Demokraside el sıkışarak en zor konuları halledebileceğimize inanıyorum ve Türkiye Yüzyılı'nda önümüzdeki dönemde Cumhuriyetimizin ikinci asrında üzerimize düşen temel sorumluluklardan birisinin de tartışarak ülkenin sorunlarının çözülmesi olduğuna yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/ondokuz-mayis-universitesi-rektoru-unal-filistindeki-mucadele-neyse-kurtulus-savasi-da-oydu-1083690480.html

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