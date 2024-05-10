Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Ünal: Filistin'deki mücadele neyse Kurtuluş Savaşı da oydu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Beyin implantı gelecekte hastalıkların çözümü mü olacak?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Hitler’in generalleri NATO’nun komutanları oldu
09:28
9 dk
RUSYA ZAFER GÜNÜ CANLI
79’uncu yıl kutlamaları
09:53
82 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Maden facialarının davalarına art arda gelen ertelemeler
12:06
84 dk
HABER MASASI
Öğretmene şiddet yasası geliyor mu?
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekanın yaratacağı işsizlik sorunu ve insanların ne yapacağı sorusu
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
Cumhuriyet Kadınları Derneği: Anneler Günü'nü 'Filistinli Kadınlar Günü' ilan ediyoruz
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Türkiye, Körfez ülkelerine ve hatta Mısır’a nazaran çok daha sert bir tepki vermiş durumda’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
TARİHTE BUGÜN
Hitler’in generalleri NATO’nun komutanları oldu
17:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Biden itiraf etti: Verdiğimiz bombalar Gazzelilerin ölümüne yol açtı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
İsrail basını: 'Türk boykotu bizi en zayıf noktamızdan vurdu'
18:29
3 dk
SESLİ HABER
Rus istihbarat şefi: Gerilimi Batı tırmandırıyor
18:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Venezuela'ya gönderilen makarnalar geri döndü
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER MASASI
Okul Müdürünü öldüren zanlının suç dosyası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de en çok aranan meslekler açıklandı
15:10
2 dk
SESLİ HABER
NATO'dan itiraf: Rusya saldırmayacak
15:22
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: Ukrayna'nın tarih hafızası yok edildi
15:39
2 dk
SESLİ HABER
Netanyahu'dan ABD'ye rest: Tek başımıza savaşırız
15:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını: NATO Bölündü
17:46
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy bir komutanı daha görevden aldı
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek NATO ülkesi
18:15
3 dk
SESLİ HABER
İtalya'dan Macron'a sert sözler: Tedavi edilmeli
18:29
2 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
18:37
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 100 bin ekmekten fare çıktı
19:12
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/ondokuz-mayis-universitesi-rektoru-unal-filistindeki-mucadele-neyse-kurtulus-savasi-da-oydu-1083690480.html
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Ünal: Filistin'deki mücadele neyse Kurtuluş Savaşı da oydu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Ünal: Filistin'deki mücadele neyse Kurtuluş Savaşı da oydu
Sputnik Türkiye
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Ünal yaptığı ‘İnsanlık İçin Yürüyoruz’ etkinliğinde yaptığı konuşmada Filistin ile İsrail arasında devam eden savaşa... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T21:57+0300
2024-05-10T21:57+0300
türkiye
samsun ondokuz mayıs üniversitesi
ondokuz mayıs üniversitesi (omü)
ondokuz mayıs üniversitesi
rektör
hamas
gazze
gazze şeridi
israil
israil-filistin
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0a/1083690323_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ba4e675fe99226e2f0f5955d3af8832.jpg
OMÜ Öğrenci Toplulukları tarafından Filistin halkına destek için ‘İnsanlık İçin Yürüyoruz’ etkinliği düzenlendi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal burada yaptığı konuşmasında, “Hamas’ın bugün terör örgütü olarak ilan edilmesi için bütün dünyada çaba harcanıyor. Hamas neyse Misak-ı Milli oydu, Kuva-yi Milliye oydu. Hamas neyse Filistin'deki mücadele neyse Kurtuluş Savaşı da oydu” dedi.'Gazze'de yaşananlar sadece Gazzelilerin değil, bizim imtihanımız'Filistin’de yaşanan zulme sessiz kalınmaması gerektiğini ifade eden Rektör Yavuz Ünal, “Gazze'de yaşananlar sadece Gazzelilerin değil, bizim imtihanımız. Aciziz, aciz kaldık. Ancak ulaşmakta, onlara yardım götürmekte aciz kaldık. Ancak buradan vereceğimiz sesin onlar için ruh olacağını, onları güçlendireceğini, dünyanın geleceğinde hala Müslümanların bir ümit olduğunu ortaya koyan bir hakikat, bir ses, bir duruş. Bu nedenle bu direnişi, bu duruşunuzu kaybetmeyin. Bu duruşunuzu protestolarla, bu duruşunuzu özellikle de ürünlere karşı yapılacak olan boykotlara, onlara menfaat sağlayan, onların çıkarını, onların dünyadaki üstünlüğünü ifade eden her şeye karşı karşıt olarak bu duruşun sürdürülmesi gerekiyor. Aksi takdirde önce kaybeden Müslümanlar olacak, arkasından da bütün insanlık kaybedecek. İnsanlık kıyamete kendisini zorluyor artık, kıyameti hazırlıyor” diye konuştu.'Hamas neyse Kuva-yi Milliye ve Misak-ı Milli oydu'Hamas’ın verdiği mücadeleyi Kurtuluş Savaşı’na benzeten Rektör Ünal, “Bu senaryo aslında bugün yaşanmıyor. Bizim milletimizin Kurtuluş Savaşı’nda yaşandı. Hamas’ın bugün terör örgütü olarak ilan edilmesi için bütün dünyada çaba harcanıyor. Hamas neyse Misak-ı Milli oydu, Kuva-yi Milliye oydu. Hamas neyse Filistin'deki mücadele neyse Kurtuluş Savaşı da oydu. Bugün Kurtuluş Savaşı'nı yaşayan bir millet eğer Hamas'ın mücadelesini anlamayacaksa, Hamas'a destek veremeyecekse çok konuşacak bir şey kalmıyor demektir. Onları en iyi anlayacak, onlara en güçlü sesi verecek, en güçlü desteği verecek ve veren liderimizden en alttaki vatandaşımıza kadar herkesin gönlünün Gazze'de olduğunu, gönlünün Filistin'de olduğunu, gönlünün özgür, bağımsız ve dünyaya insanlık dersi veren bir Filistin devletiyle sonuçlanana kadar bu mücadelenin süreceğini ima etmek, ikaz etmek, ilan etmek gerekiyor. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak biz baştan itibaren durduğumuz yerde durduk, hala aynı yerdeyiz” şeklinde konuştu.'Tepki sadece Siyonist İsrail’e değil, biri silahı veren diğeri de tetiği çeken'Tepkilerin İsrail ile sınırlı olmadığına da değinen Ünal, “Bu hareketin Batıda özellikle intifada olarak tanımlanması kampüslerde harekete geçmesi açıkçası bizim ümidimizi artırdı. İsrail’i, soykırımcı, lanetlenen bir milletin temsilcisi olarak İsrail'in çocuk, kadın, yaşlı, mağdur, hiçbir şeye bakmaksızın katlettiği, katlederken soykırım gerçekleştirdiği ve bunun yanında en güçlü bir şekilde destek verdiğini ilan eden Amerika'nın bu süreç içerisinde yer alan Batı'nın bütün ülkelerinin aynı safta görünmesi gerekiyor. Hiç birisinin birbirinden farkı yok. Birisi tetiği çeken, öbürü silahı veren. Dolayısıyla buradaki tepkinin sadece Siyonist İsrail olarak algılanması gerekiyor. Buradaki Siyonist İsrail'in havuzuna su taşıyan, onun gücüne güç katan, onun itibarını güçlendiren ne varsa varlık olarak, güç olarak, imkan olarak ne varsa tamamının kısıtlanması, tamamının üzerine gidilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.Etkinlik, katılımcıların bir süre slogan atmasının ardından sona erdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/hamastan-erdoganin-kuva-yi-milliye-cikisina-yanit-gurur-duyduk-1082892573.html
türkiye
gazze
gazze şeridi
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0a/1083690323_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21691fdd5f2eedfbb1cb98ee5fe6dfdd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
samsun ondokuz mayıs üniversitesi, ondokuz mayıs üniversitesi (omü), ondokuz mayıs üniversitesi, rektör, hamas, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
samsun ondokuz mayıs üniversitesi, ondokuz mayıs üniversitesi (omü), ondokuz mayıs üniversitesi, rektör, hamas, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Ünal: Filistin'deki mücadele neyse Kurtuluş Savaşı da oydu

21:57 10.05.2024
© İHA / ERDİ DEMİR-AW201373Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© İHA / ERDİ DEMİR-AW201373
Abone ol
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Ünal yaptığı ‘İnsanlık İçin Yürüyoruz’ etkinliğinde yaptığı konuşmada Filistin ile İsrail arasında devam eden savaşa atıfta bulunarak Kurtuluş Savaşı ile benzerlik kurdu.
OMÜ Öğrenci Toplulukları tarafından Filistin halkına destek için ‘İnsanlık İçin Yürüyoruz’ etkinliği düzenlendi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal burada yaptığı konuşmasında, “Hamas’ın bugün terör örgütü olarak ilan edilmesi için bütün dünyada çaba harcanıyor. Hamas neyse Misak-ı Milli oydu, Kuva-yi Milliye oydu. Hamas neyse Filistin'deki mücadele neyse Kurtuluş Savaşı da oydu” dedi.

'Gazze'de yaşananlar sadece Gazzelilerin değil, bizim imtihanımız'

Filistin’de yaşanan zulme sessiz kalınmaması gerektiğini ifade eden Rektör Yavuz Ünal, “Gazze'de yaşananlar sadece Gazzelilerin değil, bizim imtihanımız. Aciziz, aciz kaldık. Ancak ulaşmakta, onlara yardım götürmekte aciz kaldık. Ancak buradan vereceğimiz sesin onlar için ruh olacağını, onları güçlendireceğini, dünyanın geleceğinde hala Müslümanların bir ümit olduğunu ortaya koyan bir hakikat, bir ses, bir duruş. Bu nedenle bu direnişi, bu duruşunuzu kaybetmeyin. Bu duruşunuzu protestolarla, bu duruşunuzu özellikle de ürünlere karşı yapılacak olan boykotlara, onlara menfaat sağlayan, onların çıkarını, onların dünyadaki üstünlüğünü ifade eden her şeye karşı karşıt olarak bu duruşun sürdürülmesi gerekiyor. Aksi takdirde önce kaybeden Müslümanlar olacak, arkasından da bütün insanlık kaybedecek. İnsanlık kıyamete kendisini zorluyor artık, kıyameti hazırlıyor” diye konuştu.

'Hamas neyse Kuva-yi Milliye ve Misak-ı Milli oydu'

Hamas’ın verdiği mücadeleyi Kurtuluş Savaşı’na benzeten Rektör Ünal, “Bu senaryo aslında bugün yaşanmıyor. Bizim milletimizin Kurtuluş Savaşı’nda yaşandı. Hamas’ın bugün terör örgütü olarak ilan edilmesi için bütün dünyada çaba harcanıyor. Hamas neyse Misak-ı Milli oydu, Kuva-yi Milliye oydu. Hamas neyse Filistin'deki mücadele neyse Kurtuluş Savaşı da oydu. Bugün Kurtuluş Savaşı'nı yaşayan bir millet eğer Hamas'ın mücadelesini anlamayacaksa, Hamas'a destek veremeyecekse çok konuşacak bir şey kalmıyor demektir. Onları en iyi anlayacak, onlara en güçlü sesi verecek, en güçlü desteği verecek ve veren liderimizden en alttaki vatandaşımıza kadar herkesin gönlünün Gazze'de olduğunu, gönlünün Filistin'de olduğunu, gönlünün özgür, bağımsız ve dünyaya insanlık dersi veren bir Filistin devletiyle sonuçlanana kadar bu mücadelenin süreceğini ima etmek, ikaz etmek, ilan etmek gerekiyor. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak biz baştan itibaren durduğumuz yerde durduk, hala aynı yerdeyiz” şeklinde konuştu.

'Tepki sadece Siyonist İsrail’e değil, biri silahı veren diğeri de tetiği çeken'

Tepkilerin İsrail ile sınırlı olmadığına da değinen Ünal, “Bu hareketin Batıda özellikle intifada olarak tanımlanması kampüslerde harekete geçmesi açıkçası bizim ümidimizi artırdı. İsrail’i, soykırımcı, lanetlenen bir milletin temsilcisi olarak İsrail'in çocuk, kadın, yaşlı, mağdur, hiçbir şeye bakmaksızın katlettiği, katlederken soykırım gerçekleştirdiği ve bunun yanında en güçlü bir şekilde destek verdiğini ilan eden Amerika'nın bu süreç içerisinde yer alan Batı'nın bütün ülkelerinin aynı safta görünmesi gerekiyor. Hiç birisinin birbirinden farkı yok. Birisi tetiği çeken, öbürü silahı veren. Dolayısıyla buradaki tepkinin sadece Siyonist İsrail olarak algılanması gerekiyor. Buradaki Siyonist İsrail'in havuzuna su taşıyan, onun gücüne güç katan, onun itibarını güçlendiren ne varsa varlık olarak, güç olarak, imkan olarak ne varsa tamamının kısıtlanması, tamamının üzerine gidilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Etkinlik, katılımcıların bir süre slogan atmasının ardından sona erdi.
İsrail Filistin çatışma Gazze Şeridi bayrak yıkım - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kuva-yi Milliye' benzetmesine yanıt: 'Gurur Duyduk'
18 Nisan, 10:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала