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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/tataristanda-kara-tahil-merkezi-kurulacak-1083862008.html
Tataristan'da kara tahıl merkezi kurulacak
Tataristan'da kara tahıl merkezi kurulacak
Sputnik Türkiye
Tataristan topraklarında bir kara tahıl merkezi kurulmasına ilişkin anlaşma Kazan’da bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası Ekonomik Forumu KazanForum'da... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T21:19+0300
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tataristan
islam işbirliği teşkilatı (iit)
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Tataristan hükümetin’den yapılan açıklamada, Tataristan topraklarında bir kara tahıl merkezi kurulmasına ilişkin anlaşmanın Tataristan Başbakanı Aleksey Pesoşin ve Yeni Kara Tahıl Koridoru Şirketler Grubu Genel Müdürü Yuri Manevriç tarafından imzalandığı belirtildi.Açıklamada, “Anlaşma, Tataristan'da tahıl yükünün yüksek hızda aktarılması için yılda 8 milyon ton kapasiteli özel bir yüksek teknoloji tesisinin kurulmasını öngörüyor” ifadelerine yer verildi.Tahıl merkezi, Tahıl + lojistik modelinin geliştirilmesi ve dökme yüklerin demiryoluyla taşınması teknolojisinin çoğaltılması çerçevesinde Deng Xiaoping Uluslararası Lojistik Kompleksinin yakınında yer alacak.Özel tahıl konteynerlarının yeni tahıl merkezinden ihracat yönüne gönderileceği ve Tataristan işletmeleri için tüketim malları ve bileşenlerinin aynı konteynerlarla ters yöne aktarılacağı belirtildi.Tataristan ve Volga Federal Bölgesi’nde üretilen tahılların toplanacağı yeni tahıl merkezi Çin, Özbekistan, Türkmenistan, İran ve diğer ülkelerdeki pazarlara tedariki hedefliyor. Yıllık 200 bin TEU'ya (yaklaşık olarak 33 metreküp hacme sahip olan konteyner) kadar olan dönüş kargoları, tahıl merkezinin teknolojik bağlantı içinde çalışacağı bölgesel nakliye ve lojistik merkezlerine aktarılacak.Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri Uluslararası Ekonomik Forumu ‘Rusya - İslam Dünyası: KazanForum’ 14-19 Mayıs tarihlerinde Tataristan’ın başkenti Kazan'da düzenleniyor. Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik bir platform olan KazanForum, Rusya Devlet Başkanının kararıyla 2023 yılında federal statüye kavuştu. Organizasyon komitesine Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin başkanlık ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/kazanda-rusya-ile-islam-isbirligi-teskilati-ulkeleri-arasinda-medya-isbirligi-alanlari-ele-alinacak-1083584687.html
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rusya federasyonu, tataristan, islam işbirliği teşkilatı (iit), forum, kazan, tahıl
rusya federasyonu, tataristan, islam işbirliği teşkilatı (iit), forum, kazan, tahıl

Tataristan'da kara tahıl merkezi kurulacak

21:19 15.05.2024
Kazan Forum
Kazan Forum - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
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Tataristan topraklarında bir kara tahıl merkezi kurulmasına ilişkin anlaşma Kazan’da bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası Ekonomik Forumu KazanForum'da imzalandı.
Tataristan hükümetin’den yapılan açıklamada, Tataristan topraklarında bir kara tahıl merkezi kurulmasına ilişkin anlaşmanın Tataristan Başbakanı Aleksey Pesoşin ve Yeni Kara Tahıl Koridoru Şirketler Grubu Genel Müdürü Yuri Manevriç tarafından imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, “Anlaşma, Tataristan'da tahıl yükünün yüksek hızda aktarılması için yılda 8 milyon ton kapasiteli özel bir yüksek teknoloji tesisinin kurulmasını öngörüyor” ifadelerine yer verildi.
Tahıl merkezi, Tahıl + lojistik modelinin geliştirilmesi ve dökme yüklerin demiryoluyla taşınması teknolojisinin çoğaltılması çerçevesinde Deng Xiaoping Uluslararası Lojistik Kompleksinin yakınında yer alacak.
Özel tahıl konteynerlarının yeni tahıl merkezinden ihracat yönüne gönderileceği ve Tataristan işletmeleri için tüketim malları ve bileşenlerinin aynı konteynerlarla ters yöne aktarılacağı belirtildi.
Tataristan ve Volga Federal Bölgesi’nde üretilen tahılların toplanacağı yeni tahıl merkezi Çin, Özbekistan, Türkmenistan, İran ve diğer ülkelerdeki pazarlara tedariki hedefliyor. Yıllık 200 bin TEU'ya (yaklaşık olarak 33 metreküp hacme sahip olan konteyner) kadar olan dönüş kargoları, tahıl merkezinin teknolojik bağlantı içinde çalışacağı bölgesel nakliye ve lojistik merkezlerine aktarılacak.
Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri Uluslararası Ekonomik Forumu ‘Rusya - İslam Dünyası: KazanForum’ 14-19 Mayıs tarihlerinde Tataristan’ın başkenti Kazan'da düzenleniyor. Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik bir platform olan KazanForum, Rusya Devlet Başkanının kararıyla 2023 yılında federal statüye kavuştu. Organizasyon komitesine Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin başkanlık ediyor.
KazanForum - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
DÜNYA
Kazan'da Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında medya işbirliği alanları ele alınacak
7 Mayıs, 21:34
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