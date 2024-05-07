https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/kazanda-rusya-ile-islam-isbirligi-teskilati-ulkeleri-arasinda-medya-isbirligi-alanlari-ele-alinacak-1083584687.html

Kazan'da Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında medya işbirliği alanları ele alınacak

Kazan'da Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında medya işbirliği alanları ele alınacak

Sputnik Türkiye

Kazan’da Tataristan Basın ve Kitle İletişim Ajansı Tatmedia ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Haber Ajansları Birliği'nin (UNA) girişimiyle bir medya... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T21:34+0300

2024-05-07T21:34+0300

2024-05-07T21:34+0300

dünya

tataristan

kazan

rusya

islam işbirliği teşkilatı (iit)

forum

ekonomi

islam

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Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyetinin başkenti Kazan’da 15 Mayıs'ta 'Rusya - İslam Dünyası: KazanForum 2024' kapsamında, Tataristan Basın ve Kitle İletişim Ajansı Tatmedia ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Haber Ajansları Birliği'nin (UNA) girişimiyle, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 55. kuruluş yıl dönümüne yönelik bir medya forumu düzenlenecek.Forumda, ‘Modern dünyada ve İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinde bilgi alanının dönüşümündeki ana eğilimler’ ve ‘Bilgi alanının birleştirilmesi mi yoksa segmentasyonu mu? (Genel olarak dünyadaki ve özel olarak Müslüman ülkelerdeki durum hakkında)’ başlıklı iki konu ele alınacak.Etkinliğe Irak, İran, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan haber ajansları ve medya şirketlerinin yöneticileri, sivil toplum temsilcileri, siyasetçiler, uzman ve analistlerin katılması bekleniyor.Rusya ve İslam dünyası ülkelerinin medya sektörü temsilcileri arasında yapılacak görüşmelerin sonuçlarına göre, küresel bilgi alanında ortak bir eylem planı için öneriler geliştirilecek, Rus ve yabancı medya şirketleri arasında işbirliğine ilişkin anlaşmalar imzalanacak.15. Uluslararası Rusya - İslam Dünyası Kazan Ekonomi Forumu - KAZAN FORUM 2024', 14-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/rusyada-yapilan-uluslararasi-kazan-ekonomik-forumu-islam-dunyasi-icin-yeni-firsatlar-sunuyor-1082543583.html

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