https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/taksim-istiklal-caddesinde-yangin-olay-yerine-cok-sayida-itfaiye-ekibi-yonlendirildi-1083849135.html

Taksim İstiklal Caddesi'nde yangın: Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi

Taksim İstiklal Caddesi'nde yangın: Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan en işlek yerlerden İstiklal Caddesi'nde bulunan bir giyim mağazasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T17:18+0300

2024-05-15T17:18+0300

2024-05-15T17:54+0300

yaşam

taksim

istiklal caddesi

beyoğlu

yangın

yangın söndürme

itfaiye ekipleri

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Taksim İstiklal Caddesi'nde yer alan bir giyim mağazasında yangının çıkması sonucu çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangının söndürülme çalışması yapıldı.Yangının Emir Nevruz Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında çıktığı aktarıldı. Emniyet güçleri, yangının yaşandığı yeri güvenlik önlemi gerekçesiyle geçici süreyle kapattı.Saat 17:50 itibarıyla yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/bir-cok-dukkanin-bulundugu-eminonundeki-tarihi-misir-carsisinda-yangin-cikti-1083825637.html

taksim

istiklal caddesi

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taksim, istiklal caddesi, beyoğlu, yangın, yangın söndürme, itfaiye ekipleri