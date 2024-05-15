https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/taksim-istiklal-caddesinde-yangin-olay-yerine-cok-sayida-itfaiye-ekibi-yonlendirildi-1083849135.html
Taksim İstiklal Caddesi'nde yangın: Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi
Taksim İstiklal Caddesi'nde yangın: Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan en işlek yerlerden İstiklal Caddesi'nde bulunan bir giyim mağazasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T17:18+0300
2024-05-15T17:18+0300
2024-05-15T17:54+0300
yaşam
taksim
istiklal caddesi
beyoğlu
yangın
yangın söndürme
itfaiye ekipleri
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Taksim İstiklal Caddesi'nde yer alan bir giyim mağazasında yangının çıkması sonucu çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangının söndürülme çalışması yapıldı.Yangının Emir Nevruz Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında çıktığı aktarıldı. Emniyet güçleri, yangının yaşandığı yeri güvenlik önlemi gerekçesiyle geçici süreyle kapattı.Saat 17:50 itibarıyla yangının kontrol altına alındığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/bir-cok-dukkanin-bulundugu-eminonundeki-tarihi-misir-carsisinda-yangin-cikti-1083825637.html
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taksim, istiklal caddesi, beyoğlu, yangın, yangın söndürme, itfaiye ekipleri
taksim, istiklal caddesi, beyoğlu, yangın, yangın söndürme, itfaiye ekipleri
Taksim İstiklal Caddesi'nde yangın: Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi
17:18 15.05.2024 (güncellendi: 17:54 15.05.2024)
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan en işlek yerlerden İstiklal Caddesi'nde bulunan bir giyim mağazasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.
Taksim İstiklal Caddesi'nde yer alan bir giyim mağazasında yangının çıkması sonucu çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangının söndürülme çalışması yapıldı.
Yangının Emir Nevruz Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında çıktığı aktarıldı.
Emniyet güçleri, yangının yaşandığı yeri güvenlik önlemi gerekçesiyle geçici süreyle kapattı.
Saat 17:50 itibarıyla yangının kontrol altına alındığı açıklandı.