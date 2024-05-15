https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/bir-cok-dukkanin-bulundugu-eminonundeki-tarihi-misir-carsisinda-yangin-cikti-1083825637.html

Birçok dükkanın bulunduğu Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşı'sında yangın çıktı

Birçok dükkanın bulunduğu Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşı'sında yangın çıktı

Sputnik Türkiye

Eminönü'ndeki Mısır Çarşı'sında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T10:32+0300

2024-05-15T10:32+0300

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türkiye

son dakika

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yangın söndürme

itfaiye

itfaiye ekipleri

eminönü

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Eminönü'nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı’nda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/gece-yarisi-ankarada-kritik-zirve-erdogan-adalet-bakani-tunc-ve-mit-baskani-kalini-cagirdi-1083823162.html

türkiye

mısır çarşısı

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