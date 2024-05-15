https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/bir-cok-dukkanin-bulundugu-eminonundeki-tarihi-misir-carsisinda-yangin-cikti-1083825637.html
Birçok dükkanın bulunduğu Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşı'sında yangın çıktı
Birçok dükkanın bulunduğu Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşı'sında yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Eminönü'ndeki Mısır Çarşı'sında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T10:32+0300
2024-05-15T10:32+0300
2024-05-15T10:38+0300
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eminönü
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Eminönü'nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı’nda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/gece-yarisi-ankarada-kritik-zirve-erdogan-adalet-bakani-tunc-ve-mit-baskani-kalini-cagirdi-1083823162.html
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mısır çarşısı yangın
Birçok dükkanın bulunduğu Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşı'sında yangın çıktı
10:32 15.05.2024 (güncellendi: 10:38 15.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Eminönü'ndeki Mısır Çarşı'sında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Eminönü'nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı’nda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.