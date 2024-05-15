https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/suat-kilic-tasarrufun-en-buyugu-ihaleler-yapilirken-yapilacak-olan-tasarruftur-1083862992.html

Suat Kılıç: Tasarrufun en büyüğü ihaleler yapılırken yapılacak olan tasarruftur

Suat Kılıç: Tasarrufun en büyüğü ihaleler yapılırken yapılacak olan tasarruftur

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "BTasarrufun en büyüğü, ihaleler yapılırken yapılacak olan tasarruftur. Kalitede ve fiyatta rekabeti... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T23:06+0300

2024-05-15T23:06+0300

2024-05-15T23:09+0300

türkiye

suat kılıç

fatih erbakan

mardin

diyarbakır

şanlıurfa

fetö

pkk

mehmet şimşek

tasarruf

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Yeniden Refah Partili Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası yaptığı açıklamada, yarın itibarıyla Genel Başkan Fatih Erbakan ile Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'ı ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinleyeceklerini söyledi.'Devlet birimlerimizin yanındayız'Adı ve faaliyet alanı ne olursa olsun hiçbir yapılanmanın Türkiye Cumhuriyeti müesseselerinden daha güçlü ve dokunulamaz olmadığını vurgulayan Kılıç, "Başta bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ olmak üzere her türlü terör yapılanmaları, organize suç örgütleri, uyuşturucu kartelleri ve irili, ufaklı mücadelelerde devlet birimlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.Kılıç, illegal faaliyetlerle mücadele halinde olan emniyet ve adalet teşkilatlarına güvendiklerini belirterek, bu güveni sonuna kadar korumak istediklerini dile getirdi.'Türkiye'nin tasarruf ihtiyacı 100-200 milyar lira değil, çok daha fazlasıdır'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni desteklediklerini aktaran Kılıç, araç kiralama sözleşmeleri ile işçi ve memurların minibüs ve otobüs servisleri ile yapılacak tasarruftan beklenen faydanın sağlanmasının mümkün olmadığını söyledi:Kılıç, Türkiye'nin tasarruf ihtiyacının 100-200 milyar liranın çok daha fazlası olduğuna işaret ederek, bunun için kara deliklerin kapatılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.Vergi affı ve muafiyetleri ile yap işlet devret projelerinin mercek altına alınması halinde tasarruf paketinin tümünden daha fazla tasarruf yapılacağını söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:

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türkiye

mardin

diyarbakır

şanlıurfa

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suat kılıç, fatih erbakan, mardin, diyarbakır, şanlıurfa, fetö, pkk, mehmet şimşek, tasarruf, tasarruf tedbirleri, kamuda tasarruf