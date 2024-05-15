Erdoğan'dan kamu personeline tasarruf uyarısı: 'Harcanan her kuruşun hesabı sorulacak'
14:49 15.05.2024 (güncellendi: 15:04 15.05.2024)
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Yönetim Kurulu üyelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından açıklamalarda bulundu.
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tasarruf tedbirlerine tüm kamu personeli uymak zorunda. Harcanan her kuruşun hesabı sorulacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen TOBB Genel Kurulu'nda konuşuyor:
İnşallah 4 yıllık seçimsiz bir dönemine girdik, milletimizin gerçek gündemine kaynak ayırabileceğiz.
TOGG'un ne kadar stratejik bir hamle olduğu bugün daha iyi anlaşılıyor. Uzun yıllar sonra bu sefer treni ve trendi kaçırmadık. Yerli ve milli markamız TOGG'la elektrikli araç sektöründe "biz de varız" dedik
Ekonomide güçlü bir ekip kurduk. Yol haritasını harfiyen uyguluyoruz. Seçimde sandıkta bedel ödeme pahasına popülizme meyletmedik. İlave yük oluşturacak bir adım atmadık.
Ülkemizin risk primi giderek düşüyor. Bu düşüş sayesinde iş dünyamızın dış finansmana erişim koşulları da iyileşiyor
Tasarruf tedbirlerine tüm kamu personeli uymak zorunda. Harcanan her kuruşun hesabı sorulacak.
31 Mart'tan sonra muhalefet belediyelerinde yaşanan eş dost akraba atamalarının mahşeri vicdanda nasıl yaralar açtığını ibretle takip ediyoruz.