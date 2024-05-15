https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/slovak-siyasetci-fico-ve-orban-ab-icin-cok-tehlikeli-basbakanlar-1083857093.html

Slovak siyasetçi: Fico ve Orban, AB için çok tehlikeli başbakanlar

Slovak siyasetçi: Fico ve Orban, AB için çok tehlikeli başbakanlar

Sputnik Türkiye

Slovak Parlamentosu'nun eski üyesi ve Slavların Birliği Partisi Başkanı Peter Marcek, Fico ve Orban’ın Avrupa Birliği (AB) için çok tehlikeli başbakanlar... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T19:14+0300

2024-05-15T19:14+0300

2024-05-15T19:13+0300

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Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik silahlı saldırıyı Sputnik’e değerlendiren Marcek, Fico ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın AB için çok tehlikeli başbakanlar olduğunu söyledi.Marcek, “Robert Fico, Orban'la birlikte Avrupa Birliği'nde olup bitenlere ve AB’ye katılan her devletin haklarının kısıtlanmasına karşı çıkan tek iki başbakan. Bu iki başbakan Avrupa Birliği için çok tehlikeli. Slovakya'da seçimlerden sonra halkın yüzde 60-70'i Rusya ile iyi ilişkilerden yana” dedi.Saldırının arkasında kimin olduğunu söylemenin zor olduğunu, ancak MI6, CIA ya da Ukrayna’nın olabileceğini belirten Slovak siyasetçi, şu değerlendirmede bulundu:Bu tür olayların ülkeyi iç savaşa götürebileceğine dikkat çeken Marcek “Bunun kendilerine yardımcı olacağını düşünüyorlar. Eğer Fico ölürse, bunu yapanlar ve bizim ABD'nin kölesi olmamız yönünde çalışan sistem için durum daha da kötü olacak. Size şunu söyleyeyim, bir iç savaş çıkabilir” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/slovakya-basbakani-robert-ficoya-silahli-saldiri-1083846674.html

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robert fico, viktor orban, slovakya, abd, anglo-sakson, mi6, cia, ukrayna, ab