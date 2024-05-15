https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/slovak-siyasetci-fico-ve-orban-ab-icin-cok-tehlikeli-basbakanlar-1083857093.html
Slovak siyasetçi: Fico ve Orban, AB için çok tehlikeli başbakanlar
Slovak siyasetçi: Fico ve Orban, AB için çok tehlikeli başbakanlar
Sputnik Türkiye
Slovak Parlamentosu'nun eski üyesi ve Slavların Birliği Partisi Başkanı Peter Marcek, Fico ve Orban’ın Avrupa Birliği (AB) için çok tehlikeli başbakanlar... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T19:14+0300
2024-05-15T19:14+0300
2024-05-15T19:13+0300
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Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik silahlı saldırıyı Sputnik’e değerlendiren Marcek, Fico ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın AB için çok tehlikeli başbakanlar olduğunu söyledi.Marcek, “Robert Fico, Orban'la birlikte Avrupa Birliği'nde olup bitenlere ve AB’ye katılan her devletin haklarının kısıtlanmasına karşı çıkan tek iki başbakan. Bu iki başbakan Avrupa Birliği için çok tehlikeli. Slovakya'da seçimlerden sonra halkın yüzde 60-70'i Rusya ile iyi ilişkilerden yana” dedi.Saldırının arkasında kimin olduğunu söylemenin zor olduğunu, ancak MI6, CIA ya da Ukrayna’nın olabileceğini belirten Slovak siyasetçi, şu değerlendirmede bulundu:Bu tür olayların ülkeyi iç savaşa götürebileceğine dikkat çeken Marcek “Bunun kendilerine yardımcı olacağını düşünüyorlar. Eğer Fico ölürse, bunu yapanlar ve bizim ABD'nin kölesi olmamız yönünde çalışan sistem için durum daha da kötü olacak. Size şunu söyleyeyim, bir iç savaş çıkabilir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/slovakya-basbakani-robert-ficoya-silahli-saldiri-1083846674.html
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robert fico, viktor orban, slovakya, abd, anglo-sakson, mi6, cia, ukrayna, ab
robert fico, viktor orban, slovakya, abd, anglo-sakson, mi6, cia, ukrayna, ab
Slovak siyasetçi: Fico ve Orban, AB için çok tehlikeli başbakanlar
Slovak Parlamentosu'nun eski üyesi ve Slavların Birliği Partisi Başkanı Peter Marcek, Fico ve Orban’ın Avrupa Birliği (AB) için çok tehlikeli başbakanlar olduğunu belirtti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik silahlı saldırıyı Sputnik’e değerlendiren Marcek, Fico ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın AB için çok tehlikeli başbakanlar olduğunu söyledi.
Marcek, “Robert Fico, Orban'la birlikte Avrupa Birliği'nde olup bitenlere ve AB’ye katılan her devletin haklarının kısıtlanmasına karşı çıkan tek iki başbakan. Bu iki başbakan Avrupa Birliği için çok tehlikeli. Slovakya'da seçimlerden sonra halkın yüzde 60-70'i Rusya ile iyi ilişkilerden yana” dedi.
Saldırının arkasında kimin olduğunu söylemenin zor olduğunu, ancak MI6, CIA ya da Ukrayna’nın olabileceğini belirten Slovak siyasetçi, şu değerlendirmede bulundu:
“Bunun arkasında kimin olduğunu söylemek zor. Ancak muhalefetin çok agresif olduğunu biliyoruz.Muhalefette ‘İlerici Slovakya’ adında, yani tamamen ABD'nin çıkarlarını savunan bir parti var. Liberal Parti için de aynısını söyleyebilirim, o da Amerikan yanlısı. Ayrıca, George Soros'un kontrolünde olan çok sayıda sivil toplum kuruluşlarımız var. Olayın arkasında kimin olabileceğini ancak tahmin edebiliriz. Ya MI6, ya CIA ya da Ukrayna'dan birileri. Fico’nun o görevde olmamasını ve öldürülmesini isteyenler var. Bana göre tüm bunların arkasında yüzde yüz Anglo-Saksonlar var.”
Bu tür olayların ülkeyi iç savaşa götürebileceğine dikkat çeken Marcek “Bunun kendilerine yardımcı olacağını düşünüyorlar. Eğer Fico ölürse, bunu yapanlar ve bizim ABD'nin kölesi olmamız yönünde çalışan sistem için durum daha da kötü olacak. Size şunu söyleyeyim, bir iç savaş çıkabilir” ifadelerini kullandı.