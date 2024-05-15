https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/slovak-basini-ficonun-durumu-normale-dondu-1083862745.html
Slovak basını: Fico'nun durumu normale döndü
Slovak basını: Fico'nun durumu normale döndü
Sputnik Türkiye
Uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun başarıyla ameliyat edildiği bildirildi. 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T22:04+0300
2024-05-15T22:04+0300
2024-05-15T22:04+0300
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robert fico
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ameliyat
hükümet
bratislava
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Slovakya’da yayın yapan TA3 televizyonunun haberine göre, uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun ameliyatı başarılı geçti ve durumu normale döndü.Haberde, “Fico başarılı bir ameliyat geçirdi, durumu stabil ve konuşabiliyor" ifadelerine yer verildi.Omzundan bir, karın boşluğundan iki yara alan ve iç kanama geçiren Fico’nun helikopterle götürüldüğü Banska Bystrica'daki bir hastanede ameliyat edildiği belirtildi.Habere göre, politikacıya yönelik suikast girişimi hükümet toplantısının yapıldığı Bratislava'ya 190 kilometre uzaklıktaki Gandlova kasabasında gerçekleşti. Bölge sakinleriyle görüşmek üzere dışarı çıkan Başbakan Fico'ya kalabalıktan bir kişi ateş açtı.Saldırganın 71 yaşındaki yazar ve edebiyat kulübü kurucusu Juraj Cintula olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/putin-basbakan-robert-fico-suikasti-sebebiyle-slovakyaya-mesaj-gonderdi-buyuk-ofkeyle-ogrendim-1083857626.html
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slovakya, robert fico, suikast, ameliyat, hükümet, bratislava
slovakya, robert fico, suikast, ameliyat, hükümet, bratislava
Slovak basını: Fico'nun durumu normale döndü
Uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun başarıyla ameliyat edildiği bildirildi.
Slovakya’da yayın yapan TA3 televizyonunun haberine göre, uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun ameliyatı başarılı geçti ve durumu normale döndü.
Haberde, “Fico başarılı bir ameliyat geçirdi, durumu stabil ve konuşabiliyor" ifadelerine yer verildi.
Omzundan bir, karın boşluğundan iki yara alan ve iç kanama geçiren Fico’nun helikopterle götürüldüğü Banska Bystrica'daki bir hastanede ameliyat edildiği belirtildi.
Habere göre, politikacıya yönelik suikast girişimi hükümet toplantısının yapıldığı Bratislava'ya 190 kilometre uzaklıktaki Gandlova kasabasında gerçekleşti. Bölge sakinleriyle görüşmek üzere dışarı çıkan Başbakan Fico'ya kalabalıktan bir kişi ateş açtı.
Saldırganın 71 yaşındaki yazar ve edebiyat kulübü kurucusu Juraj Cintula olduğu belirtildi.