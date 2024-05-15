https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/slovak-basini-ficonun-durumu-normale-dondu-1083862745.html

Slovak basını: Fico'nun durumu normale döndü

Slovak basını: Fico'nun durumu normale döndü

Sputnik Türkiye

Uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun başarıyla ameliyat edildiği bildirildi. 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T22:04+0300

2024-05-15T22:04+0300

2024-05-15T22:04+0300

dünya

slovakya

robert fico

suikast

ameliyat

hükümet

bratislava

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Slovakya’da yayın yapan TA3 televizyonunun haberine göre, uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun ameliyatı başarılı geçti ve durumu normale döndü.Haberde, “Fico başarılı bir ameliyat geçirdi, durumu stabil ve konuşabiliyor" ifadelerine yer verildi.Omzundan bir, karın boşluğundan iki yara alan ve iç kanama geçiren Fico’nun helikopterle götürüldüğü Banska Bystrica'daki bir hastanede ameliyat edildiği belirtildi.Habere göre, politikacıya yönelik suikast girişimi hükümet toplantısının yapıldığı Bratislava'ya 190 kilometre uzaklıktaki Gandlova kasabasında gerçekleşti. Bölge sakinleriyle görüşmek üzere dışarı çıkan Başbakan Fico'ya kalabalıktan bir kişi ateş açtı.Saldırganın 71 yaşındaki yazar ve edebiyat kulübü kurucusu Juraj Cintula olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/putin-basbakan-robert-fico-suikasti-sebebiyle-slovakyaya-mesaj-gonderdi-buyuk-ofkeyle-ogrendim-1083857626.html

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slovakya, robert fico, suikast, ameliyat, hükümet, bratislava