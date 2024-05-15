Putin, Başbakan Robert Fico suikasti sebebiyle Slovakya'ya mesaj gönderdi: 'Büyük öfkeyle öğrendim'

Slovakya Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico'nun hayatına kastedildiğini büyük bir öfkeyle öğrendim. Bu iğrenç suç haklı gösterilemez. Robert Fico'yu cesur ve sağlam fikirli bir adam olarak tanıyorum. Bu niteliklerinin bu zor duruma dayanmasına yardımcı olacağını ümit ediyorum. Lütfen kendisine en içten desteğimin yanı sıra hızlı ve tam anlamda sıhhatine kavuşma dileklerimi iletin.