https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/putin-basbakan-robert-fico-suikasti-sebebiyle-slovakyaya-mesaj-gonderdi-buyuk-ofkeyle-ogrendim-1083857626.html
Putin, Başbakan Robert Fico suikasti sebebiyle Slovakya'ya mesaj gönderdi: 'Büyük öfkeyle öğrendim'
Putin, Başbakan Robert Fico suikasti sebebiyle Slovakya'ya mesaj gönderdi: 'Büyük öfkeyle öğrendim'
Sputnik Türkiye
Kremlin'in resmi internet sayfasında yayımlanan mesajda, Slovakya Başbakanı Fico'nun hayatına kastedilmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağının altı... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T19:27+0300
2024-05-15T19:27+0300
2024-05-15T19:29+0300
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slovakya
robert fico
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova'ya gönderdiği telgrafta, Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun hayatına kastedildiğini öğrenmekten öfke duyduğunu belirterek, saldırıyı hiçbir gerekçesi olamayacak iğrenç bir suç olarak nitelendirdi.Söz konusu telgrafta şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/slovakya-basbakani-robert-ficoya-silahli-saldiri-1083846674.html
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rusya, vladimir putin, slovakya, robert fico, zuzana caputova
rusya, vladimir putin, slovakya, robert fico, zuzana caputova
Putin, Başbakan Robert Fico suikasti sebebiyle Slovakya'ya mesaj gönderdi: 'Büyük öfkeyle öğrendim'
19:27 15.05.2024 (güncellendi: 19:29 15.05.2024)
Kremlin'in resmi internet sayfasında yayımlanan mesajda, Slovakya Başbakanı Fico'nun hayatına kastedilmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağının altı çizildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova'ya gönderdiği telgrafta, Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun hayatına kastedildiğini öğrenmekten öfke duyduğunu belirterek, saldırıyı hiçbir gerekçesi olamayacak iğrenç bir suç olarak nitelendirdi.
Söz konusu telgrafta şu ifadeler yer aldı:
Slovakya Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico'nun hayatına kastedildiğini büyük bir öfkeyle öğrendim. Bu iğrenç suç haklı gösterilemez. Robert Fico'yu cesur ve sağlam fikirli bir adam olarak tanıyorum. Bu niteliklerinin bu zor duruma dayanmasına yardımcı olacağını ümit ediyorum. Lütfen kendisine en içten desteğimin yanı sıra hızlı ve tam anlamda sıhhatine kavuşma dileklerimi iletin.