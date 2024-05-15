https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/semyonovka-sakini-anlatti-ukraynali-askerler-alkol-alip-birbirine-ates-acti-1083839566.html

Semyonovka sakini anlattı: Ukraynalı askerler alkol alıp birbirine ateş açtı

Semyonovka sakini anlattı: Ukraynalı askerler alkol alıp birbirine ateş açtı

Sputnik Türkiye

Ukraynalı askerlerin sarhoş halde yanlışlıkla silah arkadaşlarını öldürüp yaraladığını anlatan Donbass sakinleri sadece son bir yılda Semyonovka köyünde sarhoş... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T17:30+0300

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Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Yasinovata ilçesindeki Semyonovka köyünün tahliye edilen sakinlerinden Sergey, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı askerlerin alkollü halde araç kullanarak kontrol kaybettiği için çok sayıda kaza yaptığını belirterek, "Özellikle gece saatlerinde çok kaza oluyordu. Işık yakmadan silah taşıyorlardı. Tanklarla birbirini eziyorlardı. Tanklar köprüden düşüyordu. Sadece bu kazalardan son bir yılda 200 kişinin öldüğünü kendi gözlerimle gördüm” diye konuştu.Ukraynalı askerlerin alkollü halde kendi silah arkadaşlarına ateş açtığını anlatan Sergey, örnek olarak aktardığı bir olay sırasında, tek bir atış yüzünden Ukraynalı askerlerin kendi mevzilerini havan ve topçu ateşine tuttuğunu anlattı.Bu olayda çok sayıda askerin öldüğünü belirten köy sakini, “Önce ateş açıyor, sonra olayı araştırıyorlar. Birisi radyoda, ‘Nereye ateş ediyorsunuz, onlar bizim arkadaşlarımız’ diye bağırıyordu” dedi.Rusya Savunma Bakanlığı, 4 Mayıs günü Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Semyonovka dahil üç köyün kontrol altına alındığını duyurmuştu.

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