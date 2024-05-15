https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/rus-asker-terminator-araci-savas-alaninda-olaganustu-performans-sergiledi-1083838564.html

Rus asker: Terminatör aracı savaş alanında olağanüstü performans sergiledi

Rus asker: Terminatör aracı savaş alanında olağanüstü performans sergiledi

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Yug (Güney) Askeri Grubu askerleri, tankçılara destek amacıyla geliştirilen Terminatör aracının savaş alanında mükemmel... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T13:56+0300

2024-05-15T13:56+0300

2024-05-15T13:56+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

askeri operasyon

ukrayna

ukrayna ordusu

terminatör

terminatör tipi tank destek aracı

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Stolin lakaplı Rus asker, Sputnik’e açıklamasında, “Şu gördükleriniz, son görev sırasında aldığı izler. Önce tanksavar füzeyle, ardından kamikaze İHA ile vurdular. Kaç taneydi saymadık. En son da misket bombalarla vurdular. Ama bir fayda olmadı. Biz görevimizi yerine getirdik. Komutanlar tüm eylemlerimizi ustaca planladı. Birçok asker onlara minnettar” dedi.Terminatör’ün savaş alanında mükemmel performans sergilediğini ve şu anda Ukrayna ordusunun öncelikli hedefler arasında yer aldığını kaydeden Stolin, “Her araç başına verilen para ödülü kat kat arttı. Bu araçtan korkuyorlar, çünkü yok etmek neredeyse imkansız. Düşman onu yok etmek için çok yakınına, neredeyse 50 metre mesafeye yaklaşmak zorunda kalıyor. Ama bu da nadiren oluyor. Aracın açtığı ateş öyle güçlü ki başlarını bile kaldıramıyorlar. Ya saklanıyor, ya da mevzilerini bırakarak kaçıyorlar. Terminatör beklentilerimizi aştı. Hayatta kalma kabiliyeti olağanüstü” ifadesini kullandı.2018’de ordunun hizmetine sunulan Terminatör savaş aracı, iki adet 30 mm 2A42 top, dört adet lazer güdümlü Ataka tipi 9M120-1 füze, iki adet AGS-17 bomba atar ve modernize edilen 7.62 mm Kalaşnikov tank tüfeğiyle donatıldı.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, terminatör, terminatör tipi tank destek aracı