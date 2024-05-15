https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/selvi-kavala-davasinda-yeni-gelisme-var-turkiyeye-rahat-nefes-aldiracak-bir-karar-cikacak-mi-1083823525.html
Selvi: Kavala davasında yeni gelişme var, Türkiye’ye rahat nefes aldıracak bir karar çıkacak mı?
Selvi: Kavala davasında yeni gelişme var, Türkiye’ye rahat nefes aldıracak bir karar çıkacak mı?
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Abdulkadir Selvi, Osman Kavala için İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargılanmanın yenilenmesi talebini görüşmek üzere yeni bir mahkeme heyeti... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T09:30+0300
2024-05-15T09:30+0300
2024-05-15T09:30+0300
türkiye
osman kavala
abdulkadir selvi
gezi
gezi parkı
gezi parkı eylemleri
gezi davası
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yeniden yargılama
tutuklu
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Bir süredir Osman Kavala davasını yazan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Dün Osman Kavala dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yargılanmanın yenilenmesi talebini görüşmek üzere yeni bir mahkeme heyeti oluşturulmasına karar verdi." dedi.Yargılamanın yenilenmesi talebiSelvi sürece dair son bilgileri şu şekilde paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/gezi-davasinda-mahkeme-heyeti-degisti-iddiasi-1083798908.html
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Selvi: Kavala davasında yeni gelişme var, Türkiye’ye rahat nefes aldıracak bir karar çıkacak mı?
Abdulkadir Selvi, Osman Kavala için İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargılanmanın yenilenmesi talebini görüşmek üzere yeni bir mahkeme heyeti oluşturulmasına karar verdiğini yazdı. Selvi, "Bakalım bu girişimlerin sonucunda Türkiye’ye rahat nefes aldıracak bir karar çıkacak mı?" diye sordu.
Bir süredir Osman Kavala davasını yazan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Dün Osman Kavala dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yargılanmanın yenilenmesi talebini görüşmek üzere yeni bir mahkeme heyeti oluşturulmasına karar verdi." dedi.
Yargılamanın yenilenmesi talebi
Selvi sürece dair son bilgileri şu şekilde paylaştı
:
"Gezi davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin, 30 Nisan 2024 tarihinde İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’ne yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunuyor. Bu başvurusu mahkeme tarafından reddediliyor. Bunun üzerine Osman Kavala’nın avukatı, 3 Mayıs tarihinde Kavala hakkında mahkûmiyet kararı veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Özdemir ile Hakim Murat Bircan’ın yeniden yargılama kararını verecek olan heyette yer alamayacağı gerekçesiyle İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunuyor. Mahkeme dün Av. Hilal Zengin’in başvurusunu yerinde bularak CMK’nın 30-1’nci maddesine göre yeniden yargılama ile ilgili yeni bir heyet oluşturulmasına karar verdi. Böylece Osman Kavala dosyası yeniden açılacak. Kavala’nın avukatının yeniden yargılama sürecinde infazın durdurularak tahliye talebinde bulunması bekleniyor. Bakalım bu girişimlerin sonucunda Türkiye’ye rahat nefes aldıracak bir karar çıkacak mı?"