https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/selvi-kavala-davasinda-yeni-gelisme-var-turkiyeye-rahat-nefes-aldiracak-bir-karar-cikacak-mi-1083823525.html

Selvi: Kavala davasında yeni gelişme var, Türkiye’ye rahat nefes aldıracak bir karar çıkacak mı?

Selvi: Kavala davasında yeni gelişme var, Türkiye’ye rahat nefes aldıracak bir karar çıkacak mı?

Sputnik Türkiye

Abdulkadir Selvi, Osman Kavala için İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargılanmanın yenilenmesi talebini görüşmek üzere yeni bir mahkeme heyeti... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T09:30+0300

2024-05-15T09:30+0300

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türkiye

osman kavala

abdulkadir selvi

gezi

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gezi parkı eylemleri

gezi davası

mahkeme

yeniden yargılama

tutuklu

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Bir süredir Osman Kavala davasını yazan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Dün Osman Kavala dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yargılanmanın yenilenmesi talebini görüşmek üzere yeni bir mahkeme heyeti oluşturulmasına karar verdi." dedi.Yargılamanın yenilenmesi talebiSelvi sürece dair son bilgileri şu şekilde paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/gezi-davasinda-mahkeme-heyeti-degisti-iddiasi-1083798908.html

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