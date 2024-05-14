https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/gezi-davasinda-mahkeme-heyeti-degisti-iddiasi-1083798908.html
'Gezi Davası'nda mahkeme heyeti değişti' iddiası
'Gezi Davası'nda mahkeme heyeti değişti' iddiası
Sputnik Türkiye
Gezi Davası'nda yeniden yargılama talebini değerlendirecek İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin değiştirildiği iddia edildi. 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T16:14+0300
2024-05-14T16:14+0300
2024-05-14T16:14+0300
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gezi
gezi eylemleri
gezi olayları
gezi protestoları
gezi parkı
mahkeme
osman kavala
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Gazeteci İsmail Saymaz, Gezi Davası'nda yeniden yargılama talebine karar verecek heyetin değiştiği yönünde bir bilgi paylaştı.Saymaz sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin, 3 Mayıs 2024 tarihinde yeniden yargılama için üçüncü kez dilekçe vermişti. Zengin dilekçesinde, Kavala'nın ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’ suçundan ceza verildiğini ancak 16 Nisan 2017’deki referandumla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiğini, başbakanlığın ve bakanlar kurulunun kaldırıldığını, dolayısıyla mağdurluğun ortadan kalktığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/hurriyet-yazari-selvi-ozgur-ozel-osman-kavala-konusunu-actiginda-bahcelinin-yaniti-ne-olmus-1083668164.html
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gezi, gezi eylemleri, gezi olayları, gezi protestoları, gezi parkı, mahkeme, osman kavala
gezi, gezi eylemleri, gezi olayları, gezi protestoları, gezi parkı, mahkeme, osman kavala
'Gezi Davası'nda mahkeme heyeti değişti' iddiası
Gezi Davası'nda yeniden yargılama talebini değerlendirecek İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin değiştirildiği iddia edildi.
Gazeteci İsmail Saymaz, Gezi Davası'nda yeniden yargılama talebine karar verecek heyetin değiştiği yönünde bir bilgi paylaştı.
Saymaz sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"Gezi Parkı davasında sürpriz bir gelişme oldu. Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin’in başvurusu üzerine yeniden yargılama talebine bakacak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti değiştirildi. Gezi Parkı Davası’nda karar veren başkan ve üye çekilerek, yeni bir heyet oluşturuldu."
Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin, 3 Mayıs 2024 tarihinde yeniden yargılama için üçüncü kez dilekçe vermişti. Zengin dilekçesinde, Kavala'nın ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’ suçundan ceza verildiğini ancak 16 Nisan 2017’deki referandumla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiğini, başbakanlığın ve bakanlar kurulunun kaldırıldığını, dolayısıyla mağdurluğun ortadan kalktığını ifade etmişti.