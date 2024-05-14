https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/gezi-davasinda-mahkeme-heyeti-degisti-iddiasi-1083798908.html

'Gezi Davası'nda mahkeme heyeti değişti' iddiası

'Gezi Davası'nda mahkeme heyeti değişti' iddiası

Sputnik Türkiye

Gezi Davası'nda yeniden yargılama talebini değerlendirecek İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin değiştirildiği iddia edildi. 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T16:14+0300

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Gazeteci İsmail Saymaz, Gezi Davası'nda yeniden yargılama talebine karar verecek heyetin değiştiği yönünde bir bilgi paylaştı.Saymaz sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin, 3 Mayıs 2024 tarihinde yeniden yargılama için üçüncü kez dilekçe vermişti. Zengin dilekçesinde, Kavala'nın ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’ suçundan ceza verildiğini ancak 16 Nisan 2017’deki referandumla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiğini, başbakanlığın ve bakanlar kurulunun kaldırıldığını, dolayısıyla mağdurluğun ortadan kalktığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/hurriyet-yazari-selvi-ozgur-ozel-osman-kavala-konusunu-actiginda-bahcelinin-yaniti-ne-olmus-1083668164.html

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gezi, gezi eylemleri, gezi olayları, gezi protestoları, gezi parkı, mahkeme, osman kavala