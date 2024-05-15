https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/samsunda-sosyal-medyadan-mustehcen-icerik-paylasan-5-zanli-gozaltina-alindi-1083862605.html
Samsun'da sosyal medyadan müstehcen içerik paylaşan 5 zanlı gözaltına alındı
Samsun'da sosyal medyadan müstehcen içerik paylaşan 5 zanlı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Samsun'da sanal devriye ekipleri, sahte sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli paylaşım yapanlara yönelik çalışma kapsamında 5 zanlıyı gözaltına... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T21:44+0300
2024-05-15T21:44+0300
2024-05-15T21:44+0300
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Samsun'da düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan müstehcen içerik paylaşan 5 zanlı gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri, sahte sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli paylaşım yapanlara yönelik çalışma yürüttü.Sanal devriye gerçekleştiren ekipler, hesapları kullandığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.Adreslerde yapılan aramalarda bulunan 6 cep telefonu, tablet, 2 harddisk ile 5 CD'ye el konuldu.Operasyonda gözaltına alınan B.Ö, D.A, M.İ, S.Ö. ve Y.A. jandarmaya götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/emniyet-genel-mudurlugunden-yasa-disi-dinleme-yapildi-iddiasina-iliskin-aciklama-1083861821.html
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samsun, müstehcenlik, müstehcen video, müstehcen görüntü, sosyal medya
samsun, müstehcenlik, müstehcen video, müstehcen görüntü, sosyal medya
Samsun'da sosyal medyadan müstehcen içerik paylaşan 5 zanlı gözaltına alındı
Samsun'da sanal devriye ekipleri, sahte sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli paylaşım yapanlara yönelik çalışma kapsamında 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan müstehcen içerik paylaşan 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri, sahte sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli paylaşım yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Sanal devriye gerçekleştiren ekipler, hesapları kullandığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda bulunan 6 cep telefonu, tablet, 2 harddisk ile 5 CD'ye el konuldu.
Operasyonda gözaltına alınan B.Ö, D.A, M.İ, S.Ö. ve Y.A. jandarmaya götürüldü.