https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/samsunda-sosyal-medyadan-mustehcen-icerik-paylasan-5-zanli-gozaltina-alindi-1083862605.html

Samsun'da sosyal medyadan müstehcen içerik paylaşan 5 zanlı gözaltına alındı

Samsun'da sosyal medyadan müstehcen içerik paylaşan 5 zanlı gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Samsun'da sanal devriye ekipleri, sahte sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli paylaşım yapanlara yönelik çalışma kapsamında 5 zanlıyı gözaltına... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T21:44+0300

2024-05-15T21:44+0300

2024-05-15T21:44+0300

türkiye

samsun

müstehcenlik

müstehcen video

müstehcen görüntü

sosyal medya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0f/1083862448_0:64:1309:800_1920x0_80_0_0_1e329db8facb33ad6a830696e1b9134d.jpg

Samsun'da düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan müstehcen içerik paylaşan 5 zanlı gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri, sahte sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli paylaşım yapanlara yönelik çalışma yürüttü.Sanal devriye gerçekleştiren ekipler, hesapları kullandığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.Adreslerde yapılan aramalarda bulunan 6 cep telefonu, tablet, 2 harddisk ile 5 CD'ye el konuldu.Operasyonda gözaltına alınan B.Ö, D.A, M.İ, S.Ö. ve Y.A. jandarmaya götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/emniyet-genel-mudurlugunden-yasa-disi-dinleme-yapildi-iddiasina-iliskin-aciklama-1083861821.html

türkiye

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

samsun, müstehcenlik, müstehcen video, müstehcen görüntü, sosyal medya