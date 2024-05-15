https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/emniyet-genel-mudurlugunden-yasa-disi-dinleme-yapildi-iddiasina-iliskin-aciklama-1083861821.html
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Yasa dışı dinleme yapıldı' iddiasına ilişkin açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Yasa dışı dinleme yapıldı' iddiasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında yer alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce "yasa dışı dinleme yapıldığı" iddialarının... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T20:50+0300
2024-05-15T20:50+0300
2024-05-15T20:50+0300
türkiye
ankara
yasa dışı
yasa dışı dinleme
ankara il emniyet müdürlüğü
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce "yasa dışı dinleme yapıldığı" şeklinde çıkan haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce 'yasa dışı dinleme yapıldığı' ile ilgili çıkan haber ve iddialar asılsızdır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230717/deniz-baykala-kaset-kumpasi-kuran-polise-26-yil-hapis-1073627436.html
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ankara, yasa dışı, yasa dışı dinleme, ankara il emniyet müdürlüğü
ankara, yasa dışı, yasa dışı dinleme, ankara il emniyet müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Yasa dışı dinleme yapıldı' iddiasına ilişkin açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında yer alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce "yasa dışı dinleme yapıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce "yasa dışı dinleme yapıldığı" şeklinde çıkan haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce 'yasa dışı dinleme yapıldığı' ile ilgili çıkan haber ve iddialar asılsızdır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.