https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/emniyet-genel-mudurlugunden-yasa-disi-dinleme-yapildi-iddiasina-iliskin-aciklama-1083861821.html

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Yasa dışı dinleme yapıldı' iddiasına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Yasa dışı dinleme yapıldı' iddiasına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında yer alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce "yasa dışı dinleme yapıldığı" iddialarının... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T20:50+0300

2024-05-15T20:50+0300

2024-05-15T20:50+0300

türkiye

ankara

yasa dışı

yasa dışı dinleme

ankara il emniyet müdürlüğü

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce "yasa dışı dinleme yapıldığı" şeklinde çıkan haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce 'yasa dışı dinleme yapıldığı' ile ilgili çıkan haber ve iddialar asılsızdır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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ankara, yasa dışı, yasa dışı dinleme, ankara il emniyet müdürlüğü