https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/saglik-bakani-koca-istanbulda-doktora-saldiran-hastanin-tutuklandigini-acikladi-1083862867.html

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da doktora saldıran hastanın tutuklandığını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da doktora saldıran hastanın tutuklandığını açıkladı

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da kendisine tıbbi destek veren doktora saldıran hastanın tutuklandığını duyurdu. 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T22:12+0300

2024-05-15T22:12+0300

2024-05-15T22:12+0300

türkiye

fahrettin koca

doktor

saldırı

saldırgan

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da doktora saldıran hastanın tutuklandığını açıkladı.Bakan Koca, "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde meydana gelen olayda, bir saldırgan, sedye üzerindeyken kendisine bir an önce tıbbi destek vermek isteyen hekime şiddet uyguladı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şifa veren ele el kalkmaz, bu ise konunun 'insanlık' yönü" ifadelerini kullandı.

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fahrettin koca, doktor, saldırı, saldırgan