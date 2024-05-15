https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/saglik-bakani-koca-istanbulda-doktora-saldiran-hastanin-tutuklandigini-acikladi-1083862867.html
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da doktora saldıran hastanın tutuklandığını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da doktora saldıran hastanın tutuklandığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da kendisine tıbbi destek veren doktora saldıran hastanın tutuklandığını duyurdu. 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T22:12+0300
2024-05-15T22:12+0300
2024-05-15T22:12+0300
türkiye
fahrettin koca
doktor
saldırı
saldırgan
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da doktora saldıran hastanın tutuklandığını açıkladı.Bakan Koca, "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde meydana gelen olayda, bir saldırgan, sedye üzerindeyken kendisine bir an önce tıbbi destek vermek isteyen hekime şiddet uyguladı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şifa veren ele el kalkmaz, bu ise konunun 'insanlık' yönü" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/tbmm-dikmen-kapisina-yeni-duzenleme-yapilacak-1083862273.html
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fahrettin koca, doktor, saldırı, saldırgan
fahrettin koca, doktor, saldırı, saldırgan
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da doktora saldıran hastanın tutuklandığını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da kendisine tıbbi destek veren doktora saldıran hastanın tutuklandığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da doktora saldıran hastanın tutuklandığını açıkladı.
Bakan Koca, "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde meydana gelen olayda, bir saldırgan, sedye üzerindeyken kendisine bir an önce tıbbi destek vermek isteyen hekime şiddet uyguladı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şifa veren ele el kalkmaz, bu ise konunun 'insanlık' yönü" ifadelerini kullandı.