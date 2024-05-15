https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/tbmm-dikmen-kapisina-yeni-duzenleme-yapilacak-1083862273.html

TBMM Dikmen kapısına yeni düzenleme yapılacak

TBMM Dikmen kapısına yeni düzenleme yapılacak

Sputnik Türkiye

TBMM Dikmen kapısına ziyaretçi girişinin yapılacağı, personel otoparkında ziyaretçiler için banko oluşturulacağı bildirildi. 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T21:25+0300

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türkiye

dikmen vadisi

tbmm

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TBMM Dikmen kapısına ziyaretçi girişi yapılacak. TBMM personel otoparkında ziyaretçiler için banko oluşturulacak. Burada ziyaretçilerin milletvekillerinden randevu alıp almadıkları kontrolü yapılacak. Daha sonra ziyaretçiler TBMM'ye giriş yapabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240229/tbmm-genel-kurulunda-el-hareketi-tartismasi-1081198221.html

türkiye

dikmen vadisi

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dikmen vadisi, tbmm