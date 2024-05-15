https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/tbmm-dikmen-kapisina-yeni-duzenleme-yapilacak-1083862273.html
TBMM Dikmen kapısına yeni düzenleme yapılacak
TBMM Dikmen kapısına yeni düzenleme yapılacak
Sputnik Türkiye
TBMM Dikmen kapısına ziyaretçi girişinin yapılacağı, personel otoparkında ziyaretçiler için banko oluşturulacağı bildirildi. 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T21:25+0300
2024-05-15T21:25+0300
2024-05-15T21:25+0300
türkiye
dikmen vadisi
tbmm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082910251_0:198:3141:1965_1920x0_80_0_0_a3f5432498627ac85828084d1ae26942.jpg
TBMM Dikmen kapısına ziyaretçi girişi yapılacak. TBMM personel otoparkında ziyaretçiler için banko oluşturulacak. Burada ziyaretçilerin milletvekillerinden randevu alıp almadıkları kontrolü yapılacak. Daha sonra ziyaretçiler TBMM'ye giriş yapabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240229/tbmm-genel-kurulunda-el-hareketi-tartismasi-1081198221.html
türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
dikmen vadisi, tbmm
TBMM Dikmen kapısına yeni düzenleme yapılacak
TBMM Dikmen kapısına ziyaretçi girişinin yapılacağı, personel otoparkında ziyaretçiler için banko oluşturulacağı bildirildi.
TBMM Dikmen kapısına ziyaretçi girişi yapılacak.
TBMM personel otoparkında ziyaretçiler için banko oluşturulacak. Burada ziyaretçilerin milletvekillerinden randevu alıp almadıkları kontrolü yapılacak. Daha sonra ziyaretçiler TBMM'ye giriş yapabilecek.