https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/rusyadan-eurovisiona-iliskin-aciklama-insani-temellerin-yok-edilmesinin-carpici-bir-ornegi-1083848638.html

Rusya'dan Eurovision'a ilişkin açıklama: 'İnsani temellerin yok edilmesinin çarpıcı bir örneği'

Rusya'dan Eurovision'a ilişkin açıklama: 'İnsani temellerin yok edilmesinin çarpıcı bir örneği'

Sputnik Türkiye

Rusya Eğitim Bakanı Kravtsov yaptığı açıklamada Eurovision'un geleneksel değerlerin ve insanlığın temellerinin yok edilmesinin bir örneği olduğunu belirterek... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T17:20+0300

2024-05-15T17:20+0300

2024-05-15T17:20+0300

dünya

rusya

rusya eğitim bakanlığı

sergey kravtsov

eurovision

eurovision şarkı yarışması

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Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov yaptığı açıklamada, bu yılki Eurovision'a atıfta bulunarak Rusya'nın çocukların geleneksel olarak yetiştirilmesinden asla vazgeçmeyeceğini söyledi.Duma'da Kravtsov, gösterinin tamamını izlemediğini ancak kendisine 'korkunç' olarak nitelendirdiği etkinlikten bazı videolar gönderildiğini belirterek, "Bugün eğitim sistemini ve insani temelleri yok ediyorlar. Eurovision finali bunun çarpıcı bir örneği" dedi.Kravtsov, Rusya'nın geleneksel eğitim sistemini asla terk etmeyeceğinin altını çizerek personel eksikliği sorununu çözerek, öğretmenlerin maaşlarını yükselterek ve mesleğin prestijini arttırarak ve devlet ders kitaplarının maliyetlerini azaltarak sistemi iyileştirmek için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Eurovision ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda Batı Avrupa'nın cenaze töreninin normal bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Eurovision 2024 türlü cinsel partileri, cadı ayinlerini ve kutsalları tahkir görme rütiellerini geride bıraktı. Batı Avrupa'nın cenaze töreni alışılagelmiş şekilde devam ediyor. Herhangi bir sürpriz olmadan" açıklamasında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/zaharovadan-eurovision-yorumu-bati-avrupanin-cenaze-toreni-alisilagelmis-sekilde-devam-ediyor-1083722875.html

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rusya, rusya eğitim bakanlığı, sergey kravtsov, eurovision, eurovision şarkı yarışması