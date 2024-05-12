https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/zaharovadan-eurovision-yorumu-bati-avrupanin-cenaze-toreni-alisilagelmis-sekilde-devam-ediyor-1083722875.html
Zaharova'dan Eurovision yorumu: 'Batı Avrupa'nın cenaze töreni alışılagelmiş şekilde devam ediyor'
Zaharova'dan Eurovision yorumu: 'Batı Avrupa'nın cenaze töreni alışılagelmiş şekilde devam ediyor'
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Eurovision ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda Batı Avrupa'nın cenaze töreninin normal bir şekilde devam ettiğini... 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T00:36+0300
2024-05-12T00:36+0300
2024-05-12T00:36+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Telegram kanalında paylaşımda bu yıl Eurovision'da sergilenen performanslara ilişkin açıklamada bulundu.Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Zaharova paylaşımında ayrıca farklı ülkelerden Eurovision katılımcılarının performanslarından bir kesit içeren bir video yayımladı.
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Zaharova'dan Eurovision yorumu: 'Batı Avrupa'nın cenaze töreni alışılagelmiş şekilde devam ediyor'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Eurovision ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda Batı Avrupa'nın cenaze töreninin normal bir şekilde devam ettiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Telegram kanalında paylaşımda bu yıl Eurovision'da sergilenen performanslara ilişkin açıklamada bulundu.
Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Eurovision 2024 türlü cinsel partileri, cadı ayinlerini ve kutsalları tahkir görme rütiellerini geride bıraktı. Batı Avrupa'nın cenaze töreni alışılagelmiş şekilde devam ediyor. Herhangi bir sürpriz olmadan.
Zaharova paylaşımında ayrıca farklı ülkelerden Eurovision katılımcılarının performanslarından bir kesit içeren bir video yayımladı.