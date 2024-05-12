https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/zaharovadan-eurovision-yorumu-bati-avrupanin-cenaze-toreni-alisilagelmis-sekilde-devam-ediyor-1083722875.html

Zaharova'dan Eurovision yorumu: 'Batı Avrupa'nın cenaze töreni alışılagelmiş şekilde devam ediyor'

Zaharova'dan Eurovision yorumu: 'Batı Avrupa'nın cenaze töreni alışılagelmiş şekilde devam ediyor'

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Eurovision ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda Batı Avrupa'nın cenaze töreninin normal bir şekilde devam ettiğini... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T00:36+0300

2024-05-12T00:36+0300

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rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

eurovision

eurovision şarkı yarışması

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Telegram kanalında paylaşımda bu yıl Eurovision'da sergilenen performanslara ilişkin açıklamada bulundu.Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Zaharova paylaşımında ayrıca farklı ülkelerden Eurovision katılımcılarının performanslarından bir kesit içeren bir video yayımladı.

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Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, eurovision, eurovision şarkı yarışması