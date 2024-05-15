https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/rus-askerler-ukraynalilarin-harkov-yakinindaki-baraji-patlatma-girisimini-engelledi-1083821096.html

Rus askerler, Ukraynalıların Harkov yakınındaki barajı patlatma girişimini engelledi

Rus askerler, Ukraynalıların Harkov yakınındaki barajı patlatma girişimini engelledi

Sputnik Türkiye

Harkov bölgesinde Rus ordusunun başarılı operasyonları karşısında geri çekilmek zorunda kalan Ukrayna ordusunun bu gidişata son vermek için son çare olarak... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T07:45+0300

2024-05-15T07:45+0300

2024-05-15T07:44+0300

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Harkov bölgesinde etkili olan Sever (Kuzey) Askeri Grubu’na bağlı taarruz müfrezesinin Vin lakaplı askeri, Sputnik’e açıklamasında, Harkov bölgesinin Pılnaya köyünü ele geçirdikten sonra yakınındaki bir baraja da hızla girdiklerini ve Ukraynalıların buraya yerleştirdiği patlayıcıları mayın uzmanlarıyla birlikte etkisiz hale getirdiklerini anlattı.Vin, “Başarılı bir şekilde girdik, dağıldık, düşmanın barajda patlayıcı bıraktığını tespit ettik. Mayın uzmanlarımız başarılı bir şekilde tesisi patlayıcılardan temizleyerek köyün sular altında kalmasını engelledi” şeklinde konuştu.Düşman güçlerin, hızla ilerleyen Rus askerler karşısında apar topar kaçtığı için barajı patlatmaya vakit bulamadığını söyleyen Vin, “Buraları batırarak geçişimizi ve ilerleyişimizi engellemek istiyorlardı. Barajı patlasalardı buraya giremezdik” diye kaydetti.Rus ordu birlikleri günlerdir başarılı bir şekilde Harkov bölgesinde ilerliyor. Sadece son üç günde 9 köy kontrol altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-zelenskiy-ve-cetesi-tarihin-coplugune-atilmali-1083815098.html

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