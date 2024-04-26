https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/pentagondan-itiraf-ukraynaya-verilen-bazi-silahlar-basarisiz-oldu-1083172824.html

Pentagon’dan itiraf: ‘Ukrayna’ya verilen bazı silahlar başarısız oldu’

Pentagon’dan itiraf: ‘Ukrayna’ya verilen bazı silahlar başarısız oldu’

Sputnik Türkiye

The War Zone, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Bill LaPlante’ın, Ukrayna’ya sağlanan bazı silahların başarısız olduğunu itiraf ettiğini bildirdi. LaPlante’in... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T09:37+0300

2024-04-26T09:37+0300

2024-04-26T09:37+0300

dünya

abd savunma bakanlığı (pentagon)

ukrayna

silah

silahlı saldırı

yerden fırlatılan küçük çaplı bomba (glsdb)

pentagon

çatışma

silahlı çatışma

ukrayna krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/1c/1063929067_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_659796ba4a41706d9efe10be375bba14.jpg

The War Zone yazısında, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) satın alma ve lojistikten sorumlu Müsteşarı Bill LaPlante’ın, Washington’daki Stratejik ve Ulusalararası Araştırmalar Merkezi’nde yaptığı konuşmaya dikkat çekildi.LaPlante, Ukrayna’ya sağlanan ‘havadan karaya’ sınıfına ait olan ve karadan fırlatılmak üzere değiştirilen mühimmatın, Rus ordusunun kullandığı elektronik harp araçları ve diğer faktörler nedeniyle kötü performans sergilediğini, bu yüzden Ukrayna ordusunun bu mühimmattan vazgeçtiğini söyledi. Yetkili, mühimmatın adını vermedi.Yazıda, “Adı verilmese de bilindiği gibi GLSBD, Ukrayna’nın ABD’den aldığı ve LaPlante’in sözlerine tam uyan tek silah sistemi” dendi. Öte yandan Ukrayna’ya gizlice sağlanan bir silahın da söz konusu olabileceği belirtildi.The War Zone, Pentagon yetkilisinin şu sözlerine yer verdi: LaPlante’in elektromanyetik müdahale kaynağını açıklamasa da uzun zamandır medyada, Rus elektronik harp araçlarının Ukrayna’nın Batı yapımı mühimmat kullanmasına engel olduğu yönünde haberlerin yapıldığına dikkat çekildi.Pentagon yetkilisinin bahsettiği silahın GLSDB olduğu ve Rus elektronik harp araçları karşısında etkisiz olduğu gerçekse bunun çok büyük sonuçları olabileceği kaydedilen yazıda, bu bombanın uçak versiyonu olan SDB’nin ABD ordusunda ve diğer ülkelerin ordularında çok büyük miktarda bulunduğu anımsatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/pentagon-ukraynaya-saglanan-atacms-fuzelerininozelliklerini-aciklamayi-reddetti-1083167991.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, silah, silahlı saldırı, yerden fırlatılan küçük çaplı bomba (glsdb), pentagon, çatışma, silahlı çatışma, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya ordusu, rus ordusu