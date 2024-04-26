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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/pentagondan-itiraf-ukraynaya-verilen-bazi-silahlar-basarisiz-oldu-1083172824.html
Pentagon’dan itiraf: ‘Ukrayna’ya verilen bazı silahlar başarısız oldu’
Pentagon’dan itiraf: ‘Ukrayna’ya verilen bazı silahlar başarısız oldu’
Sputnik Türkiye
The War Zone, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Bill LaPlante’ın, Ukrayna’ya sağlanan bazı silahların başarısız olduğunu itiraf ettiğini bildirdi. LaPlante’in... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T09:37+0300
2024-04-26T09:37+0300
dünya
abd savunma bakanlığı (pentagon)
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silah
silahlı saldırı
yerden fırlatılan küçük çaplı bomba (glsdb)
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The War Zone yazısında, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) satın alma ve lojistikten sorumlu Müsteşarı Bill LaPlante’ın, Washington’daki Stratejik ve Ulusalararası Araştırmalar Merkezi’nde yaptığı konuşmaya dikkat çekildi.LaPlante, Ukrayna’ya sağlanan ‘havadan karaya’ sınıfına ait olan ve karadan fırlatılmak üzere değiştirilen mühimmatın, Rus ordusunun kullandığı elektronik harp araçları ve diğer faktörler nedeniyle kötü performans sergilediğini, bu yüzden Ukrayna ordusunun bu mühimmattan vazgeçtiğini söyledi. Yetkili, mühimmatın adını vermedi.Yazıda, “Adı verilmese de bilindiği gibi GLSBD, Ukrayna’nın ABD’den aldığı ve LaPlante’in sözlerine tam uyan tek silah sistemi” dendi. Öte yandan Ukrayna’ya gizlice sağlanan bir silahın da söz konusu olabileceği belirtildi.The War Zone, Pentagon yetkilisinin şu sözlerine yer verdi: LaPlante’in elektromanyetik müdahale kaynağını açıklamasa da uzun zamandır medyada, Rus elektronik harp araçlarının Ukrayna’nın Batı yapımı mühimmat kullanmasına engel olduğu yönünde haberlerin yapıldığına dikkat çekildi.Pentagon yetkilisinin bahsettiği silahın GLSDB olduğu ve Rus elektronik harp araçları karşısında etkisiz olduğu gerçekse bunun çok büyük sonuçları olabileceği kaydedilen yazıda, bu bombanın uçak versiyonu olan SDB’nin ABD ordusunda ve diğer ülkelerin ordularında çok büyük miktarda bulunduğu anımsatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/pentagon-ukraynaya-saglanan-atacms-fuzelerininozelliklerini-aciklamayi-reddetti-1083167991.html
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abd savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, silah, silahlı saldırı, yerden fırlatılan küçük çaplı bomba (glsdb), pentagon, çatışma, silahlı çatışma, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya ordusu, rus ordusu
abd savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, silah, silahlı saldırı, yerden fırlatılan küçük çaplı bomba (glsdb), pentagon, çatışma, silahlı çatışma, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya ordusu, rus ordusu

Pentagon’dan itiraf: ‘Ukrayna’ya verilen bazı silahlar başarısız oldu’

09:37 26.04.2024
© Fotoğraf : https://www.saab.com/products/ground-launched-small-diameter-bomb-glsdbSAAB ile Boeing'in 150 km menzilli Karadan Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba (GLSDB) isimli sistemi
SAAB ile Boeing'in 150 km menzilli Karadan Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba (GLSDB) isimli sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© Fotoğraf : https://www.saab.com/products/ground-launched-small-diameter-bomb-glsdb
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The War Zone, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Bill LaPlante’ın, Ukrayna’ya sağlanan bazı silahların başarısız olduğunu itiraf ettiğini bildirdi. LaPlante’in bahsettiği silahın ‘akıllı’ bomba GLSDB olduğu tahmin ediliyor.
The War Zone yazısında, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) satın alma ve lojistikten sorumlu Müsteşarı Bill LaPlante’ın, Washington’daki Stratejik ve Ulusalararası Araştırmalar Merkezi’nde yaptığı konuşmaya dikkat çekildi.
LaPlante, Ukrayna’ya sağlanan ‘havadan karaya’ sınıfına ait olan ve karadan fırlatılmak üzere değiştirilen mühimmatın, Rus ordusunun kullandığı elektronik harp araçları ve diğer faktörler nedeniyle kötü performans sergilediğini, bu yüzden Ukrayna ordusunun bu mühimmattan vazgeçtiğini söyledi. Yetkili, mühimmatın adını vermedi.
Yazıda, “Adı verilmese de bilindiği gibi GLSBD, Ukrayna’nın ABD’den aldığı ve LaPlante’in sözlerine tam uyan tek silah sistemi” dendi. Öte yandan Ukrayna’ya gizlice sağlanan bir silahın da söz konusu olabileceği belirtildi.
The War Zone, Pentagon yetkilisinin şu sözlerine yer verdi:

Silahlar birkaç nedenden işe yaramadı. Bunlar, elektromanyetik müdahale (elektronik harp araçları), taktik ve lojistik. Onlar attığı bir şeyin etkisiz olduğunu görünce üç kez daha deniyor, sonra tamamen vazgeçiyorlar.

LaPlante’in elektromanyetik müdahale kaynağını açıklamasa da uzun zamandır medyada, Rus elektronik harp araçlarının Ukrayna’nın Batı yapımı mühimmat kullanmasına engel olduğu yönünde haberlerin yapıldığına dikkat çekildi.
Pentagon yetkilisinin bahsettiği silahın GLSDB olduğu ve Rus elektronik harp araçları karşısında etkisiz olduğu gerçekse bunun çok büyük sonuçları olabileceği kaydedilen yazıda, bu bombanın uçak versiyonu olan SDB’nin ABD ordusunda ve diğer ülkelerin ordularında çok büyük miktarda bulunduğu anımsatıldı.
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