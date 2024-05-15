https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/putin-savunma-bakanini-neden-degistirdigini-acikladi-1083845583.html

Putin, savunma bakanını neden değiştirdiğini açıkladı

Putin, savunma bakanını neden değiştirdiğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Yeni hükümette Savunma Bakanlığına Sergey Şoygu'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u göreve getiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T16:02+0300

2024-05-15T16:02+0300

2024-05-15T16:23+0300

savunma

rusya

rusya savunma bakanlığı

vladimir putin

rusya hükümeti

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Yeni savunma bakanıyla askeri bölgelerin birlik komutanlarını ilk kez bir araya getiren görüşmede konuşan Putin, Belousov'un bu göreve atanmasının askeri harcamaların artmasından kaynaklandığını söyledi.“Kaynakları ihtiyatlı ve verimli bir şekilde kullanmakla yükümlüyüz” diyen Rus lider, konuşmasının devamında, “Andrey Belousov, yeni savunma bakanı olarak atanmıştır. Bu durum en azından askeri harcamaların artıyor olmasıyla bağlantılıdır” ifadelerini kullanırken, 2024 yılında savunma ve güvenlik için yapılan toplam harcamanın bütçenin en az yüzde 8.7'sine ulaşacağına dikkat çekti.Putin, ayrıca Belousov'un askeri bloğun ekonomisini ülkenin genel ekonomisine nasıl uyduracağını çok iyi anladığını da vurgularken, Savunma Bakanlığına tahsis edilen fonların ihtiyatlı ve verimli bir şekilde kullanılması talimatını verdi.Sosyo-ekonomik kalkınma ve savunma harcamalarındaki dengeye atıfta bulunan Rus lider, ‘silah ve tereyağı arasındaki’ ilişkinin devletin genel kalkınma stratejisinde dikkate alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.Şoygu’ya teşekkürPutin, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreterliği görevine getirilen eski savunma bakanı Sergey Şoygu’ya yeni Silahlı Kuvvetlerin inşası konusundaki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Rus lider, “Sayın Sergey Kuzugetoviç Şoygu’ya önceki yıllarda Silahlı Kuvvetleri inşa etmek ve ona yeni bir görünüm kazandırmak için yaptıklarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Günümüzün gereklilikleri, silahlı mücadelenin modern yöntemlerinin gereklilikleri de dahil olmak üzere bu imajın tutarlı bir şekilde yaratıldığından kimsenin şüphesi olmadığını düşünüyorum” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/rus-askeri-uzman-rusyada-yeni-askeri-ekonomi-insa-edilecek-1083770927.html

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