https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/rus-askeri-uzman-rusyada-yeni-askeri-ekonomi-insa-edilecek-1083770927.html

Rus askeri uzman: Rusya’da yeni askeri ekonomi inşa edilecek

Rus askeri uzman: Rusya’da yeni askeri ekonomi inşa edilecek

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin’in eski Başbakan Birinci Yardımcısı Belousov’un savunma bakanı görevine atanmasına ilişkin önerisini değerlendiren Rus askeri uzman Koşkin... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T22:40+0300

2024-05-13T22:40+0300

2024-05-13T22:40+0300

dünya

rusya

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vladimir putin

andrey belousov

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’un savunma bakanı görevine atanmasını önerdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belousov’un aday gösterilmesinin, kurumun yeniliklere ve ileri fikirlere açık olma gerekliliğinden kaynaklandığını belirtti.Askeri Siyaset Bilimciler Derneği Üyesi ve Rusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyasi Analiz ve Sosyal-Psikolojik Süreçler Bölüm Başkanı Andrey Koşkin, Sputnik’e demecinde Putin’in neden özellikle Belousov’u seçtiği, yeni bakanın önünde hangi görevlerin olduğu gibi sorulara yanıt verdi.Yeni bakanın atanmasının başlıca amacının Rus ordusunun yeni gerçeklere mümkün olan en iyi şekilde hazırlamak olduğunu vurgulayan Koşkin, “Orduda alınan tüm kararlar onu güçlendirmeye dayanıyor ve öncelikle devletin etrafında oluşan jeopolitik durumun özelliklerinden kaynaklanıyor. Söz konusu durum şu anda oldukça akut ve Rusya Federasyonu’nu yok etmeyi amaçlayan kolektif Batı devletleri tarafından daha da ağırlaştırılıyor. Bizim görevimiz buna direnmektir” diye konuştu.Rus ordusunun bu durumda özel askeri operasyon kapsamında iki yıldır yerine getirdiği görevlerin, Rusya’nın çatışmada avantajlı olduğu yargısına varılmasını sağladığına dikkat çeken Koşkin şöyle konuştu:Batı’nın çatışmayı uzatma yolunu izlediğini ve bu durumda askeri sanayi sektörün özel bir rol kazandığını vurgulayan Koşkin, sözlerini şöyle sürdürdü:Belousov’un atanmasının kolluk kuvvetlerindeki diğer atamalarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Koşkin, “Şimdi ise Savunma Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılması lazım, aynı zamanda kurumun silahlı kuvvetlerden kopmaması gerekiyor. Ayrıca analiz sadece Belousov’un kişiliğine indirgenemez. İlgili kişilerin kilit konumda olduğu yapının tamamının oluşumunun görülmesi gerekiyor” dedi ve şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/savunma-bakani-gorevine-onerilen-belousov-orduda-yapmayi-planladigi-degisiklikleri-acikladi-1083761908.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, kremlin, vladimir putin, andrey belousov, sergey şoygu, atama, denis manturov, anton alihanov