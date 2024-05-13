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Rus askeri uzman: Rusya’da yeni askeri ekonomi inşa edilecek
Rus askeri uzman: Rusya’da yeni askeri ekonomi inşa edilecek
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin’in eski Başbakan Birinci Yardımcısı Belousov’un savunma bakanı görevine atanmasına ilişkin önerisini değerlendiren Rus askeri uzman Koşkin... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T22:40+0300
2024-05-13T22:40+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’un savunma bakanı görevine atanmasını önerdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belousov’un aday gösterilmesinin, kurumun yeniliklere ve ileri fikirlere açık olma gerekliliğinden kaynaklandığını belirtti.Askeri Siyaset Bilimciler Derneği Üyesi ve Rusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyasi Analiz ve Sosyal-Psikolojik Süreçler Bölüm Başkanı Andrey Koşkin, Sputnik’e demecinde Putin’in neden özellikle Belousov’u seçtiği, yeni bakanın önünde hangi görevlerin olduğu gibi sorulara yanıt verdi.Yeni bakanın atanmasının başlıca amacının Rus ordusunun yeni gerçeklere mümkün olan en iyi şekilde hazırlamak olduğunu vurgulayan Koşkin, “Orduda alınan tüm kararlar onu güçlendirmeye dayanıyor ve öncelikle devletin etrafında oluşan jeopolitik durumun özelliklerinden kaynaklanıyor. Söz konusu durum şu anda oldukça akut ve Rusya Federasyonu’nu yok etmeyi amaçlayan kolektif Batı devletleri tarafından daha da ağırlaştırılıyor. Bizim görevimiz buna direnmektir” diye konuştu.Rus ordusunun bu durumda özel askeri operasyon kapsamında iki yıldır yerine getirdiği görevlerin, Rusya’nın çatışmada avantajlı olduğu yargısına varılmasını sağladığına dikkat çeken Koşkin şöyle konuştu:Batı’nın çatışmayı uzatma yolunu izlediğini ve bu durumda askeri sanayi sektörün özel bir rol kazandığını vurgulayan Koşkin, sözlerini şöyle sürdürdü:Belousov’un atanmasının kolluk kuvvetlerindeki diğer atamalarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Koşkin, “Şimdi ise Savunma Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılması lazım, aynı zamanda kurumun silahlı kuvvetlerden kopmaması gerekiyor. Ayrıca analiz sadece Belousov’un kişiliğine indirgenemez. İlgili kişilerin kilit konumda olduğu yapının tamamının oluşumunun görülmesi gerekiyor” dedi ve şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/savunma-bakani-gorevine-onerilen-belousov-orduda-yapmayi-planladigi-degisiklikleri-acikladi-1083761908.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, kremlin, vladimir putin, andrey belousov, sergey şoygu, atama, denis manturov, anton alihanov
rusya, rusya savunma bakanlığı, kremlin, vladimir putin, andrey belousov, sergey şoygu, atama, denis manturov, anton alihanov

Rus askeri uzman: Rusya’da yeni askeri ekonomi inşa edilecek

22:40 13.05.2024
© Sputnik / Алексей Куденко / Михаил КорытовAndrey Belousov
Andrey Belousov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2024
© Sputnik / Алексей Куденко / Михаил Корытов
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Rusya lideri Putin’in eski Başbakan Birinci Yardımcısı Belousov’un savunma bakanı görevine atanmasına ilişkin önerisini değerlendiren Rus askeri uzman Koşkin, yeni bakanın atanmasının başlıca amacının Rus ordusunun yeni gerçeklere mümkün olan en iyi şekilde hazırlamak olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’un savunma bakanı görevine atanmasını önerdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belousov’un aday gösterilmesinin, kurumun yeniliklere ve ileri fikirlere açık olma gerekliliğinden kaynaklandığını belirtti.
Askeri Siyaset Bilimciler Derneği Üyesi ve Rusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyasi Analiz ve Sosyal-Psikolojik Süreçler Bölüm Başkanı Andrey Koşkin, Sputnik’e demecinde Putin’in neden özellikle Belousov’u seçtiği, yeni bakanın önünde hangi görevlerin olduğu gibi sorulara yanıt verdi.
Yeni bakanın atanmasının başlıca amacının Rus ordusunun yeni gerçeklere mümkün olan en iyi şekilde hazırlamak olduğunu vurgulayan Koşkin, “Orduda alınan tüm kararlar onu güçlendirmeye dayanıyor ve öncelikle devletin etrafında oluşan jeopolitik durumun özelliklerinden kaynaklanıyor. Söz konusu durum şu anda oldukça akut ve Rusya Federasyonu’nu yok etmeyi amaçlayan kolektif Batı devletleri tarafından daha da ağırlaştırılıyor. Bizim görevimiz buna direnmektir” diye konuştu.
Rus ordusunun bu durumda özel askeri operasyon kapsamında iki yıldır yerine getirdiği görevlerin, Rusya’nın çatışmada avantajlı olduğu yargısına varılmasını sağladığına dikkat çeken Koşkin şöyle konuştu:

Batılı ülkeler tek taraflı yaptırımlarıyla ekonomik açıdan bize diz çöktüremedi. Muharebe alanında da kazanamadılar. Biz karşı saldırıyı püskürttük ve şu anda muharebe temas hattı boyunca her yönde Ukrayna’nın batı kısmına doğru ilerliyoruz. Harkov bölgesinde ilerleme aralıksız ve hızlı bir şekilde gerçekleşiyor.

Batı’nın çatışmayı uzatma yolunu izlediğini ve bu durumda askeri sanayi sektörün özel bir rol kazandığını vurgulayan Koşkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu koşullarda, hibrit nitelikli uzun süreli bir silahlı çatışmada başarıyı ancak ekonomi garanti edebilir. Dolayısıyla her devlet için oldukça karmaşık ve maliyetli olan askeri ekonomi özel bir rol oynamaya başlıyor. Onu ülkenin genel ekonomisine entegre etmek için sadece ekonomiyi iyi bilmekle kalmayıp aynı zamanda ileri görüşlü, stratejik hükümet kararlarını almasını da bilen iyi eğitimli insanlara ihtiyaç var. Bugün Andrey Belousov’un bu alanda birinci sınıf uzman olduğu ortaya çıktı. O, hükümetteki yüksek görevde kendini gösterdi.

Belousov’un atanmasının kolluk kuvvetlerindeki diğer atamalarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Koşkin, “Şimdi ise Savunma Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılması lazım, aynı zamanda kurumun silahlı kuvvetlerden kopmaması gerekiyor. Ayrıca analiz sadece Belousov’un kişiliğine indirgenemez. İlgili kişilerin kilit konumda olduğu yapının tamamının oluşumunun görülmesi gerekiyor” dedi ve şöyle devam etti:

Yeni Bakanlar Kurulunda, daha önce Andrey Belousov’un yürüttüğü Başbakan Birinci Yardımcısı görevi artık eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov tarafından üstlenilecek. Onun yerine ise kendini kanıtlayan Kaliningrad Bölgesi Valisi Alihanov geçiyor. Aynı zamanda Şoygu’nun daha üst bir göreve geçişi de dikkate alınmalı. Kendisi Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak güçlü stratejik çalışmalar yürütecek, doktrin belgeleri hazırlayacak, güvenlik güçlerini siyasi otoritelerle buluşturacak ve sınır etrafındaki perspektifleri görecek.

Andrey Belousov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2024
DÜNYA
Savunma Bakanı görevine önerilen Belousov, orduda yapmayı planladığı değişiklikleri açıkladı
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