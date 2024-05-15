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Özgür Özel’den muhabire: 'Siz yalan haber yapıyorsunuz'
Özgür Özel’den muhabire: 'Siz yalan haber yapıyorsunuz'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ATV muhabirinin 'eş, dost atamaları' sorusuna ilişkin “CHP’de bir tane eş, dost, akraba ataması yoktur. Bu yalanlara karşı bu... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
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politika
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atama
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de grup toplantısının ardından ATV muhabirinin “CHP’li belediyelerdeki tartışmalı atamaların geri çekilip çekilmeyeceğine“ ilişkin sorusuna yanıt verdi.Özel, CHP belediyelerine genelge yolladıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:
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özgür özel, belediye, atama, chp, ak parti, muhabir, atv

Özgür Özel’den muhabire: 'Siz yalan haber yapıyorsunuz'

09:39 15.05.2024
© AA / Ahmet Serdar EserCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
© AA / Ahmet Serdar Eser
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ATV muhabirinin 'eş, dost atamaları' sorusuna ilişkin “CHP’de bir tane eş, dost, akraba ataması yoktur. Bu yalanlara karşı bu özgüvenle mücadele ettik. Siz yalanı haber yapıyorsunuz” sözleriyle yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de grup toplantısının ardından ATV muhabirinin CHP’li belediyelerdeki tartışmalı atamaların geri çekilip çekilmeyeceğine ilişkin sorusuna yanıt verdi.
Özel, CHP belediyelerine genelge yolladıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Balıkesir’de bir atama duyduk daha imzalanmadan, başkan dedi ki 6 yıldır danışmanlığımı yapıyor. Milletvekili yakınıysa olmayacak dedik olmadı. Örneğin, Kırşehir’de söylendi, ATV çok anlattı ya, ikisi de 25 yıldır devlet memuru 6 yıldır o görevde, bacanak macanak değil o yalanı da patladı. Yüreğir’deki atamalar gerçekleşmedi. Başkan izaha gelmek istedi, bugün çay içmeye geldi. CHP’de bir tane eş, dost, akraba ataması yoktur. Bu yalanlara karşı bu özgüvenle mücadele ettik. Ama AK Parti’nin belediyelerinde binlerce akraba ataması yıllardır devam ediyor. ATV istiyorsa şunu araştırsın. Manisa milletvekillerinin danışmanları 10 yıldır Yunusemre Belediyesi’nde danışman mıymış değil miymiş, bunu haber yapamadan tutup da yapılmamış atamayı yapmış gibi söyleyen ATV şimdi gidecek AK Parti milletvekillerini hangilerinin belediyelerde… CHP’de bir tane akraba ataması kalmadı. 25 yıldır o belediyede çalışanların kişisel ahlaklarına bu lekeyi sürmeye çalıştınız. Utanıp özür dileyeceğinize varmış gibi devam ediyorsunuz, yalanı haber yapıyorsunuz. CHP bembeyaz bir sayfa, bir tane nokta oldu mu kirlenirsiniz diyorum. Senin savundukların kir göstermiyor diye ona güvenme, her tarafı leke. ATV soracaksa Yunusemre Belediyesi’nde hangi AK Parti milletvekilinin danışmanı 10 yıl boyunca maaş almış onu öğrenecek.”

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