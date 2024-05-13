https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/ozgur-ozelden-arapca-tabelalarin-kaldirilmasina-iliskin-aciklama-1083759933.html
Özgür Özel: Arapça tabela yırtan belediye başkanı görüntüsü insanları incitebiliyor
Özgür Özel: Arapça tabela yırtan belediye başkanı görüntüsü insanları incitebiliyor
Sputnik Türkiye
Özgür Özel, CHP'li belediyelere ilişkin yapılan Arapça tabela eleştirilerine yanıt verdi ve "Arapça tabela yırtan belediye başkanı görüntüsü insanları... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T15:51+0300
2024-05-13T15:51+0300
2024-05-13T15:52+0300
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sığınmacı
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Gazeteci Nevşin Mengü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e CHP'li belediyelere ilişkin yapılan Arapça tabela eleştirilerini sordu. Özel, tabelalara ilişkin partinin tavrını şu şekilde anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/chpden-arapca-tabelalari-kaldirmasina-iliskin-aciklama-1083110240.html
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Özgür Özel: Arapça tabela yırtan belediye başkanı görüntüsü insanları incitebiliyor
15:51 13.05.2024 (güncellendi: 15:52 13.05.2024)
Özgür Özel, CHP'li belediyelere ilişkin yapılan Arapça tabela eleştirilerine yanıt verdi ve "Arapça tabela yırtan belediye başkanı görüntüsü insanları incitebiliyor" dedi.
Gazeteci Nevşin Mengü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e CHP'li belediyelere ilişkin yapılan Arapça tabela eleştirilerini sordu. Özel, tabelalara ilişkin partinin tavrını şu şekilde anlattı:
"Yanlış bir tansiyon var. Bununla mücadele edebilirsin ama gerçek tabelanın yüzde 25'sini geçmemesi vs. Arapça Kur'an dili olduğu için Arapça tabela yırtan belediye başkanı görüntüsü insanları incitebiliyor. Orda hiç olmayan bir mesaj gidiyor bilinçaltına. Belediye başkanı kendi eliyle tabela yırtması vesaire doğru değil, o konuda uyardık arkadaşları."