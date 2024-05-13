Özgür Özel: Arapça tabela yırtan belediye başkanı görüntüsü insanları incitebiliyor

"Yanlış bir tansiyon var. Bununla mücadele edebilirsin ama gerçek tabelanın yüzde 25'sini geçmemesi vs. Arapça Kur'an dili olduğu için Arapça tabela yırtan belediye başkanı görüntüsü insanları incitebiliyor. Orda hiç olmayan bir mesaj gidiyor bilinçaltına. Belediye başkanı kendi eliyle tabela yırtması vesaire doğru değil, o konuda uyardık arkadaşları."