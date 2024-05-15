https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/ozel-halk-otobusu-sahiplerinden-ibb-binasi-onunde-protesto-1083853707.html

Özel halk otobüsü sahiplerinden İBB binası önünde protesto

Özel halk otobüsü sahiplerinden İBB binası önünde protesto

Sputnik Türkiye

İstanbul’da, İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'deki İBB binası önünde protesto gösterisi düzenledi. 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T19:20+0300

2024-05-15T19:20+0300

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istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)

ibb

protesto

türkiye

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İETT'ye bağlı 3 bin 41 özel halk otobüsü sahibini temsilen bir araya gelen grup, Saraçhane'de toplandı. Burada, pankart ve dövizler taşıyan araç sahipleri, İBB tarafından ücretlerini alamadıklarını, araçlara konulan kameralarla sürekli cezalar kesildiğini ve baskı altına alındıklarını öne sürdü.Grup adına açıklama yapan avukat Erhan Güneş, esnafın ödemelerle ilgili problem yaşadığını belirterek, "İBB bürokratlarıyla 5 yıldır görüşme içerisindeyiz. Fakat her seferinde 'bu ay düzelecek, seçimden sonra düzelecek' denildi. Bu iş sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır" dediİBB ve başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan esnafın isteği olduğuna dikkati çeken Güneş, "Derhal 5 şirket ve 3 kooperatife ödemelerin zamanında yapılacağı ve içeride biriken 4,5 milyar lira alacağın programlı bir şekilde hangi tarihlerde ödemelerinin yapılacağını esnafa bildirilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.Güneş, şunları kaydetti:Açıklamanın ardından İBB binası giden temsilciler, yetkililerle görüştü. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada, bu ay ekstra 400 milyon liralık bir ödeme yapılacağı sözü alındığı belirtildi.Öte yandan, 14 Haziran'da tekrar İBB yetkilileriyle toplantı yapılacağı aktarıldı.

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Sputnik Türkiye

istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), ibb, protesto