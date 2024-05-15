https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/oda-ve-borsa-baskanlarina-yesil-pasaport-verilecek-1083849001.html
Oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verilecek
Oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verilecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verileceğini açıkladı. 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T17:18+0300
2024-05-15T17:18+0300
2024-05-15T17:18+0300
türkiye
yeşil pasaport
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
tobb
ticaret
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında, 365 oda ve borsa başkanı için yeşil pasaport müjdesi verdi.İş dünyası temsilcileri, bir süredir vize sorununun çözümü için çağrı yapıyordu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde "Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı ile gelecek 5 yıla ait yol haritamızı belirledik. Son 11 aydır da bu yol haritasını harfiyen uyguluyoruz. Ülkemizin risk primi giderek düşüyor. Bu düşüş sayesinde iş dünyamızın dış finansmana erişim koşulları da iyileşiyor. Bütçedeki yatırım ödeneklerini gıda, tarım, yeşil ve dijital dönüşüm gibi öncelikli alanlara yönlendireceğiz, ayrıca yapısal reformları hızlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.Tasarruf tedbirlerine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Kamuda tasarruf ve verimlilik paketinin sadece 3 yıllık bir hedef olarak görülmemesi gerektiğine inanıyorum. Kamuda tasarruf kültürünü kurumsal bir niteliğe kavuşturarak bu konudaki farkındalığın sürekli yüksek kalmasını sağlayacağız. Tasarruf kültürü yaygınlaştıkça ve toplum tarafından sahiplenildikçe cari açıktaki iyileşme de hız kazanacaktır. Tasarruf tedbirlerine istisnasız olarak tüm kamu idarelerimiz ve personeli uymak zorundadır." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/erdogan-turkiyede-tarim-bitti-demek-cehaletin-ve-art-niyetin-isaretidir-1083795169.html
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yeşil pasaport,kimlere yeşil pasaport verilir,yeşil pasaport koşulları,hangi mesleklere yeşil pasaport var,yeşil pasaport erdoğan
Oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında, 365 oda ve borsa başkanı için yeşil pasaport müjdesi verdi.
İş dünyası temsilcileri, bir süredir vize sorununun çözümü için çağrı yapıyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde "Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı ile gelecek 5 yıla ait yol haritamızı belirledik. Son 11 aydır da bu yol haritasını harfiyen uyguluyoruz. Ülkemizin risk primi giderek düşüyor. Bu düşüş sayesinde iş dünyamızın dış finansmana erişim koşulları da iyileşiyor. Bütçedeki yatırım ödeneklerini gıda, tarım, yeşil ve dijital dönüşüm gibi öncelikli alanlara yönlendireceğiz, ayrıca yapısal reformları hızlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Tasarruf tedbirlerine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Kamuda tasarruf ve verimlilik paketinin sadece 3 yıllık bir hedef olarak görülmemesi gerektiğine inanıyorum. Kamuda tasarruf kültürünü kurumsal bir niteliğe kavuşturarak bu konudaki farkındalığın sürekli yüksek kalmasını sağlayacağız. Tasarruf kültürü yaygınlaştıkça ve toplum tarafından sahiplenildikçe cari açıktaki iyileşme de hız kazanacaktır. Tasarruf tedbirlerine istisnasız olarak tüm kamu idarelerimiz ve personeli uymak zorundadır." dedi.