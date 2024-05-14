https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/erdogan-turkiyede-tarim-bitti-demek-cehaletin-ve-art-niyetin-isaretidir-1083795169.html
Erdoğan: Türkiye'de tarım bitti demek cehaletin ve art niyetin işaretidir
Erdoğan: Türkiye'de tarım bitti demek cehaletin ve art niyetin işaretidir
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de tarım bitti demek cehaletin ve art niyetin işaretidir" dedi. 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T15:01+0300
2024-05-14T15:01+0300
2024-05-14T15:39+0300
politika
recep tayyip erdoğan
çiftçi
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuştu:
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recep tayyip erdoğan, çiftçi, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, çiftçi, cumhurbaşkanı
Erdoğan: Türkiye'de tarım bitti demek cehaletin ve art niyetin işaretidir
15:01 14.05.2024 (güncellendi: 15:39 14.05.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de tarım bitti demek cehaletin ve art niyetin işaretidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuştu:
Türkiye'de tarım bitti
demek cehaletin ve art niyetin işaretidir.
Son dönemdeki kırmızı ve beyaz etteki suni fiyat artışlarını inceledik. Temel gıda ürünlerindeki fiyatlarındaki ani çıkışların sebebi fırsatçılık. Milletin aşına göz dikenlerden bunların hesabını soracağız.
Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi birkaç tamahkarın fiyat oyunlarına kurban vermeyiz, veremeyiz
Biz su zengini değil su fakiriyiz.