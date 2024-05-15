https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/milli-egitim-bakani-yusuf-tekinden-atamalarda-mulakat-aciklamasi-1083831324.html

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'atamalarda mülakat' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'atamalarda mülakat' açıklaması

Sputnik Türkiye

AK Parti Grup Toplantısı öncesi soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Tekin mülakatın kaldırılmasının gündemlerinden olmadığını vurguladı. 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T12:24+0300

2024-05-15T12:24+0300

2024-05-15T12:24+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

yusuf tekin

mülakat

atama

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Mülakatın kaldırılmasıyla ilgili tartışmalara yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Şu anda mevcut duruma göre, öğretmen atamalarında mülakat yüzde 100 etkili. Biz mülakatın etkisini yüzde 50’ye düşürüyoruz ama ilginç bir şekilde mülakata karşı çıkanlar bu düzenlemeyi iptale taşıyorlar” dedi.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, mülakatın kaldırılmasının gündemde olmadığının altını çizerek atamalarda mülakatın yüzde 100 etkili olduğunu dile getirdi.Milli Eğitim Bakanı Tekin açıklamasında cümleleri kaydetti:Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında da konuşan Tekin, “Kanunla ilgili süreç bürokratik anlamda tamamlandı. TBMM’deki Milli Eğitim Komisyonu’nun gündemine gelecek. Oradaki tartışmalardan sonra da Genel Kurul’a gelir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/bakan-tekin-ogretmenlik-meslek-kanunu-ile-ilgili-tarihi-acikladi-1083805089.html

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milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, mülakat, atama