https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/bakan-tekin-ogretmenlik-meslek-kanunu-ile-ilgili-tarihi-acikladi-1083805089.html
Bakan Tekin Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili tarihi verdi: Öğretmenlere şiddetin cezası artacak
Bakan Tekin Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili tarihi verdi: Öğretmenlere şiddetin cezası artacak
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Tekin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun gelecek hafta TBMM'ye geleceğini duyurdu. 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T18:35+0300
2024-05-14T18:35+0300
2024-05-14T19:06+0300
türkiye
öğretmen
öğretmenler
son dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağının haftaya TBMM'ye geleceğini bildirdi.Tekin, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı."Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin çalışmaların" sorulduğu Tekin şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-il-baskanlari-toplantisinda-konusuyor-1083800694.html
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öğretmen, öğretmenler, son dakika
öğretmen, öğretmenler, son dakika
Bakan Tekin Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili tarihi verdi: Öğretmenlere şiddetin cezası artacak
18:35 14.05.2024 (güncellendi: 19:06 14.05.2024)
Milli Eğitim Bakanı Tekin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun gelecek hafta TBMM'ye geleceğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağının haftaya TBMM'ye geleceğini bildirdi.
Tekin, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin çalışmaların" sorulduğu Tekin şunları kaydetti:
"Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı öğretmenlik meslek kanunu haftaya Meclis'e gelecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Külliye çalışmaları sona erdi. Önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonuna gelir. Süreç bitti, önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonunda tamamlanır. Külliye'deki ilgili kurullarla koordinasyon toplantımızı Cevdet Bey ile yaptık. Redaksiyonunu yapıyoruz. Grup Başkanı imza sürecini takip edecek."