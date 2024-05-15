https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/lavrov-rusya-ve-islam-isbirligi-teskilati-islamofobi-ve-hristiyanofobiyle-mucadeleye-devam-edecek-1083831548.html

Lavrov: Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı, İslamofobi ve Hristiyanofobiyle mücadeleye devam edecek

Lavrov: Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı, İslamofobi ve Hristiyanofobiyle mücadeleye devam edecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile birlikte İslamofobi, Hristiyanofobi ve Rusofobi ile mücadeleye etmeyi... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T13:30+0300

2024-05-15T13:30+0300

2024-05-15T13:35+0300

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tataristan

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Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye ülkeler arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan 15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da başladı.Kazan Forum 2024 kapsamında düzenlenen İİT Ülkeleri Genç Diplomatlar Konferansı'nın katılımcılarına selamlama mesajı gönderen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İslamofobi, Hristiyanofobi ve Rusofobi ile mücadele konusuna vurgu yaptı.Lavrov, "İİT ile birlikte dinler ve kültürler arası diyaloğu teşvik etmeye, tüm dünya dinlerinin ortak manevi ve ahlaki değerlerini korumaya, İslamofobi, Hristiyanofobi ve Rusofobiyle ve diğer ırksal, etnokültürel hoşgörüsüzlük tezahürleriyle mücadele etmeye hazırız" dedi.Avrasya'nın en büyük gücü ve medeniyet ülkesi olan Rusya'nın Müslüman ülkelerle geleneksel olarak adil ve karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki sürdürdüğünü belirten Lavrov, "Dünya halklarının kültür ve medeniyet kimliklerine, gelenek ve tarihlerini koruma ve kendi kalkınma yollarını belirleme konusundaki doğal haklarına olan güçlü bağlılığımız, bizi çok sıkı bir şekilde birbirimize bağlıyor" diye konuştu.Dışişleri Bakanı, Rusya'nın BM Şartı ilkelerine dayanan daha adil, demokratik, çok kutuplu bir dünya düzeni kurulmasının tutarlı bir destekçisi olduğunu da sözlerine ekledi.'Yabancı ülkeler Tataristan'la işbirliğini geliştirmeli'Rusya Dışişleri Bakanlığı Genç Diplomatlar Konseyi Başkanı Konstantin Kolpakov, yabancı ülkelerin bölgenin ekonomi ve yatırım potansiyelini göz önünde bulundurarak Tataristan'la bağlarını güçlendirmesi gerektiğini söyledi.İİT Ülkeleri Genç Diplomatlar Konferansı'nda konuşan Kolpakov, "Rusya'da, forumlarımızda ortaya çıkan ve dünyanın her yerinden dış politika temsilcileri arasında gayrıresmi iletişim platformları oluşturan yatay diplomasi kavramı hayata geçiriliyor. Burada öncelikle Rusya'ya dost ülkelerden bahsediyoruz. Bu çalışmanın en önemli sonucu, 2022'den beri faaliyet gösteren Uluslararası Genç Diplomatlar Birliği'nin kurulması oldu" dedi.Kolpakov, diğer ülkeleri Tataristan'la bağlarını güçlendirmeye davet ederken yabancı diplomatlar bu konuya ilgi duyduklarını dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/rusya-islam-alemi-forumunda-finans-turizm-ve-ticaret-ele-alinacak-1083827424.html

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