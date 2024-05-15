https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/kocadan-onayli-randevu-sistemiyle-ilgili-paylasim-gerekli-bilgiler-1-dakika-7-saniyelik--videoda-1083866779.html

Koca'dan, onaylı randevu sistemiyle ilgili paylaşım: Gerekli bilgiler, 1 dakika 7 saniyelik videoda

Koca'dan, onaylı randevu sistemiyle ilgili paylaşım: Gerekli bilgiler, 1 dakika 7 saniyelik videoda

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Koca, MHRS'de Onaylı Randevu Sistemi'nin işleyişine ilişkin gerekli bilgilerin olduğu videolu bir paylaşımda bulundu. 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T23:50+0300

2024-05-15T23:50+0300

2024-05-15T23:50+0300

türkiye

fahrettin koca

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

randevu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "MHRS'de Onaylı Randevu Dönemi başladı. Sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran bu sistemin nasıl işlediğini öğrenelim. Gerekli bilgiler, 1 dakika 7 saniyelik videoda" mesajını paylaştı.Bakan Koca'nın paylaştığı videoda, alınan randevuların saat 20.00'ye kadar onaylanması veya gelinemeyeceğinin bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.Videoda, randevu onay işlemlerinin mhrs.gov.tr internet adresi, mobil uygulama veya Alo 182 çağrı merkezinden yapılabileceği anımsatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/hastanelerde-yeni-sistem-mhrs-onayli-randevu-nedir-nasil-alinir-1083665577.html

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Sputnik Türkiye

fahrettin koca, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), randevu