https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/kocadan-onayli-randevu-sistemiyle-ilgili-paylasim-gerekli-bilgiler-1-dakika-7-saniyelik--videoda-1083866779.html
Koca'dan, onaylı randevu sistemiyle ilgili paylaşım: Gerekli bilgiler, 1 dakika 7 saniyelik videoda
Koca'dan, onaylı randevu sistemiyle ilgili paylaşım: Gerekli bilgiler, 1 dakika 7 saniyelik videoda
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Koca, MHRS'de Onaylı Randevu Sistemi'nin işleyişine ilişkin gerekli bilgilerin olduğu videolu bir paylaşımda bulundu. 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T23:50+0300
2024-05-15T23:50+0300
2024-05-15T23:50+0300
türkiye
fahrettin koca
merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
randevu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "MHRS'de Onaylı Randevu Dönemi başladı. Sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran bu sistemin nasıl işlediğini öğrenelim. Gerekli bilgiler, 1 dakika 7 saniyelik videoda" mesajını paylaştı.Bakan Koca'nın paylaştığı videoda, alınan randevuların saat 20.00'ye kadar onaylanması veya gelinemeyeceğinin bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.Videoda, randevu onay işlemlerinin mhrs.gov.tr internet adresi, mobil uygulama veya Alo 182 çağrı merkezinden yapılabileceği anımsatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/hastanelerde-yeni-sistem-mhrs-onayli-randevu-nedir-nasil-alinir-1083665577.html
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fahrettin koca, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), randevu
fahrettin koca, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), randevu
Koca'dan, onaylı randevu sistemiyle ilgili paylaşım: Gerekli bilgiler, 1 dakika 7 saniyelik videoda
Sağlık Bakanı Koca, MHRS'de Onaylı Randevu Sistemi'nin işleyişine ilişkin gerekli bilgilerin olduğu videolu bir paylaşımda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "MHRS'de Onaylı Randevu Dönemi başladı. Sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran bu sistemin nasıl işlediğini öğrenelim. Gerekli bilgiler, 1 dakika 7 saniyelik videoda" mesajını paylaştı.
Bakan Koca'nın paylaştığı videoda, alınan randevuların saat 20.00'ye kadar onaylanması veya gelinemeyeceğinin bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.
Videoda, randevu onay işlemlerinin mhrs.gov.tr internet adresi, mobil uygulama veya Alo 182 çağrı merkezinden yapılabileceği anımsatıldı.