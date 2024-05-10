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Hastanelerde yeni sistem: MHRS onaylı randevu nedir, nasıl alınır?
Hastanelerde yeni sistem: MHRS onaylı randevu nedir, nasıl alınır?
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Koca, randevu sisteminde önemli bir değişiklik duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamasına göre, onaylı randevu dönemi başlıyor. Peki, MHRS onaylı... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T07:36+0300
2024-05-10T07:36+0300
türkiye
hastane
merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
yedek
kontenjan
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doktor
doktor raporu
uzman doktor
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Ulusal Sağlık Hizmetleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı’nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde yeni randevu sistemine geçileceğini duyurdu.Bakan Koca, bu yeni uygulamaya 'onaylı randevu sistemi' veya MHRS'deki adıyla 'onaylı randevu dönemi' adını verdiklerini belirtti.Onaylı randevu sistemi ne zaman başlayacak?23 milyon randevunun üçte birine gelinmemesi üzerine yapılan bu değişiklikle sağlık sistemine kolaylık sağlanması hedefleniyor. Yeni sistemle birlikte, 13 Mayıs Pazartesi gününden itibaren hastanelerde randevu alacak kişiler, randevularını onaylamak veya iptal etmek için ertesi gün saat 20.00'ye kadar sürecek bir süreleri olacak.MHRS onaylı randevu sisteminde nasıl randevu alınacak?Onaylı randevu döneminde iki ayrıcalıklı sınıf, 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları olacak. Bu gruptaki hastalar onay işlemlerinden istisnadır.Hasta ve doktorların zamanı verimli kullanmasını sağlayacak yeni sistemde, gelinemeyecek randevu iptal edilecek ve boş kalan zamanda ihtiyacı olan hastalar hizmet alabilecek.Boş kalan her bir randevuya sistemden randevu alamayıp talep bırakmış hastalar erişebilecek. Bu durumda öncelik talep bırakan hastalarda olacak. Yeni sistemle hastaların taleplerine 24 saat içinde cevap verebiliyor olması bekleniyor.Taleplerin etkin şekilde karşılanabilmesi için ise Randevu Koordinasyon Merkezi'ni devreye alınıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/meteorolojiden-istanbul-ve-izmir-basta-olmak-uzere-13-ile-sari-alarm-kuvvetli-yagis-ve-firtina-var-1083664527.html
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mhrs giris, mhrs randevu alma saati, onaylı randevu nedir, mhrs onaylı randevu sisteminde nasıl randevu alınacak, onaylı randevu sistemi ne zaman başlayacak, hastane randevu alma, hastaneden nasıl randevu alınır, hastane randevu onaylama, mhrs onay, mhrs randevu onaylama, mhrs nedir, mhrs yedek kontenjan nedir

Hastanelerde yeni sistem: MHRS onaylı randevu nedir, nasıl alınır?

07:36 10.05.2024
© AAHastane
Hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© AA
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Sağlık Bakanı Koca, randevu sisteminde önemli bir değişiklik duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamasına göre, onaylı randevu dönemi başlıyor. Peki, MHRS onaylı randevu sisteminde nasıl randevu alınacak? Onaylı randevu oluşturma nasıl yapılır?
Ulusal Sağlık Hizmetleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı’nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde yeni randevu sistemine geçileceğini duyurdu.
Bakan Koca, bu yeni uygulamaya 'onaylı randevu sistemi' veya MHRS'deki adıyla 'onaylı randevu dönemi' adını verdiklerini belirtti.

Onaylı randevu sistemi ne zaman başlayacak?

23 milyon randevunun üçte birine gelinmemesi üzerine yapılan bu değişiklikle sağlık sistemine kolaylık sağlanması hedefleniyor. Yeni sistemle birlikte, 13 Mayıs Pazartesi gününden itibaren hastanelerde randevu alacak kişiler, randevularını onaylamak veya iptal etmek için ertesi gün saat 20.00'ye kadar sürecek bir süreleri olacak.

MHRS onaylı randevu sisteminde nasıl randevu alınacak?

Onaylı randevu döneminde iki ayrıcalıklı sınıf, 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları olacak. Bu gruptaki hastalar onay işlemlerinden istisnadır.

Hasta ve doktorların zamanı verimli kullanmasını sağlayacak yeni sistemde, gelinemeyecek randevu iptal edilecek ve boş kalan zamanda ihtiyacı olan hastalar hizmet alabilecek.

Boş kalan her bir randevuya sistemden randevu alamayıp talep bırakmış hastalar erişebilecek. Bu durumda öncelik talep bırakan hastalarda olacak. Yeni sistemle hastaların taleplerine 24 saat içinde cevap verebiliyor olması bekleniyor.

Taleplerin etkin şekilde karşılanabilmesi için ise Randevu Koordinasyon Merkezi'ni devreye alınıyor.
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