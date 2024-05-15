https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/iyi-parti-adana-milletvekili-bu-cati-altinda-faydali-olamayacagim-diyerek-istifa-etti-1083856626.html
İYİ Parti Adana Milletvekili Bilici, 'bu çatı altında faydalı olamayacağım' diyerek istifa etti
İYİ Parti Adana Milletvekili Bilici, 'bu çatı altında faydalı olamayacağım' diyerek istifa etti
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, partiden istifa ettiğini açıkladı. 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T18:53+0300
2024-05-15T18:53+0300
2024-05-15T18:54+0300
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istifa
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Adana Milletvekili Bilal Bilici, sosyal paylaşım sitesi X hesabından duyurduğu istifa haberine ilişkin yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.Bilici açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/iyi-partiden-istifa-eden-bahadir-erdem-chpye-katildi-rozetini-ozgur-ozel-takti-1083568556.html
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İYİ Parti Adana Milletvekili Bilici, 'bu çatı altında faydalı olamayacağım' diyerek istifa etti
18:53 15.05.2024 (güncellendi: 18:54 15.05.2024)
İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, partiden istifa ettiğini açıkladı.
Adana Milletvekili Bilal Bilici, sosyal paylaşım sitesi X hesabından duyurduğu istifa haberine ilişkin yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.
Bilici açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
2023 yılında gerçekleşen seçimlerde İYİ Parti’den milletvekili seçildim. Geçtiğimiz süre içerisinde milletimiz ve partimiz için elimden gelen çabayı sarf ettim.
İYİ Parti ailesinin bir üyesi olarak görev yaptığım süre içerisinde çok değerli dostlar edindim.Başta İYİ Parti’ye oy vermiş Adanalı hemşehrilerim olmak üzere teşkilatlarda hiçbir karşılık beklemeden sadece vatan sevgisi ile görev yapan herkese bana olan destekleri için gönülden teşekkür ederim.
Geldiğimiz noktada bu çatı altında faydalı olamayacağımdan istifa ettiğimi belirtiyorum.