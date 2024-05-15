https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/istanbul-havalimaninda-bebek-arabasinda-kulce-altinlar-ele-gecirildi-1083815788.html
İstanbul Havalimanı'nda bebek arabasında külçe altınlar ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda bebek arabasında külçe altınlar ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Havalimanı'nda bebek arabasıyla Türkiye'ye sokulmak istenen 73 kilo altın ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheliden biri... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T00:55+0300
2024-05-15T00:55+0300
2024-05-15T00:55+0300
türkiye
altın
istanbul havalimanı
külçe altın
istanbul emniyet müdürlüğü
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İstanbul Havalimanı'nda bebek arabasına gizlenmiş halde kaçak yollardan Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 73 kilo külçe altın bulundu.İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Nisan'da Dubai'den gelen yabancı uyruklu kadın ve erkek yolcuyu, durumundan şüphelenerek gümrüklü bölge çıkışında durdurdu.Bu kişilerin yanındaki bebek arabasını kontrol eden ekipler, arabanın altındaki özel bölüme gizlenmiş vaziyette her biri 1 kilo olan 73 külçe altın ele geçirdi.Kaçak yollarda ülkeye altın sokmaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler M.Q. ve A.K. gözaltına alındı.Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Q. tutuklandı, A.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
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altın, istanbul havalimanı, külçe altın, istanbul emniyet müdürlüğü
altın, istanbul havalimanı, külçe altın, istanbul emniyet müdürlüğü
İstanbul Havalimanı'nda bebek arabasında külçe altınlar ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda bebek arabasıyla Türkiye'ye sokulmak istenen 73 kilo altın ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İstanbul Havalimanı'nda bebek arabasına gizlenmiş halde kaçak yollardan Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 73 kilo külçe altın bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Nisan'da Dubai'den gelen yabancı uyruklu kadın ve erkek yolcuyu, durumundan şüphelenerek gümrüklü bölge çıkışında durdurdu.
Bu kişilerin yanındaki bebek arabasını kontrol eden ekipler, arabanın altındaki özel bölüme gizlenmiş vaziyette her biri 1 kilo olan 73 külçe altın ele geçirdi.
Kaçak yollarda ülkeye altın sokmaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler M.Q. ve A.K. gözaltına alındı.
Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Q. tutuklandı, A.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.