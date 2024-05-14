https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/uzmani-kritik-seviyeleri-acikladi-dolar-altin-ve-borsa-icin-rakam-verdi-1083780549.html
Uzmanı kritik seviyeleri açıkladı: Dolar, altın ve borsa için rakam verdi
Uzmanı kritik seviyeleri açıkladı: Dolar, altın ve borsa için rakam verdi
Sputnik Türkiye
Borsada rekor üstüne rekor kırılırken dolarda duraklama dönemi sürüyor. Altın ise yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Finansal danışman Belgin Maviş... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T10:13+0300
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Yurt içi piyasalarda borsa, altın ve dolar/TL’deki fiyatlamalar öne çıkmaya başladı. Borsa geçen hafta rekor kırdıktan sonra karışık bir seyir izlerken, son haftalarda düşüş gösteren altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görülmeye başlandı. Dolar/TL’de 24 Nisan tarihinden bu yana aşağı yönlü seyir dikkat çekiyor. Kur 32.20 seviyelerinin altına geriledi.BLG Finansal Danışmanlık ve Kurucu Ortağı Belgin Maviş, dolar/TL için rakam verirken, enflasyona karşı en iyi yatırım aracını da açıkladı.Belgin Maviş konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Borsa nasıl yükseldi?En iyi yatırım aracı hangileri?Dolarda hangi seviye kritik?'Gram altında 2550 TL ilk direnç noktası'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/fahis-fiyat-artisi-ve-stokculuk-cezalariyla-ilgili-kanun-teklifi-tbmm-komisyonunda-kabul-edildi-1083657923.html
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dolar,dolar ne kadar,gram altın,gram altın ne kadar,yatırım,borsa
Uzmanı kritik seviyeleri açıkladı: Dolar, altın ve borsa için rakam verdi
Borsada rekor üstüne rekor kırılırken dolarda duraklama dönemi sürüyor. Altın ise yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Finansal danışman Belgin Maviş, dolar/TL için rakam verirken, enflasyona karşı en iyi yatırım aracını da açıkladı.
Yurt içi piyasalarda borsa, altın ve dolar/TL’deki fiyatlamalar öne çıkmaya başladı. Borsa geçen hafta rekor kırdıktan sonra karışık bir seyir izlerken, son haftalarda düşüş gösteren altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görülmeye başlandı. Dolar/TL’de 24 Nisan tarihinden bu yana aşağı yönlü seyir dikkat çekiyor. Kur 32.20 seviyelerinin altına geriledi.
BLG Finansal Danışmanlık ve Kurucu Ortağı Belgin Maviş, dolar/TL için rakam verirken, enflasyona karşı en iyi yatırım aracını da açıkladı.
Belgin Maviş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Endekste 10 bin 300 puan seviyesi test edildikten sonra ‘11 bin puan seviyeleri görülür mü?’ soruları gelmeye başlamıştı. Geçen hafta itibarıyla birkaç günlük süreçte borsa yön belirlemekte zorlandı. Genel anlamda baktığımızda endekste yön yukarı gibi gözükse de geri çekilme ihtimalinin kuvvetlendiğini es geçmememiz gerekiyor.
Borsayı yükselten neden öncelikle not artışıydı, Türkiye’nin gri listeden çıkma beklentisi ve kredi risk primindeki (CDS) düşüşülerdi. Bunlar borsaya önemli destekler verdi. Yabancının da borsaya gelişi TL varlık fiyatlamalarında olduğu kadar borsada da hisse bazında primleri beraberinde getirdi. Dolar bazında baktığımızda endekste 8300’lerden başlayan bir yükseliş trendi vardı. Dolar/TL tarafında 2 dolar 55 cent seviyesinden başlayan bir yükseliş 10 bin 300 puan seviyesine gelindiğinde dolar bazlı 3 dolar 22 cent seviyesine kadar yükseliş görmüştük. 8300-10300 puan arası yaklaşık 2 bin puanlık yükselişte yeni para girişleri ile desteklenen endekste yönün yukarı olma sinyalini kuvvetlendiren bir süreç gelmişti. Şu anda biraz kar realizasyonlarının olabilme ihtimaline dikkat çekmekte fayda var. 9600’lere doğru bir geri çekilme olur mu? Orta vadeli trende baktığımızda bu sinyali endeks vermiş gözüküyor. ‘Peki bunu hemen görür mü?’ buna bakacağız. Haziran ayı içerisinde realizasyonların bir parça daha artabilme ve 10 bin puanın aşağı yönlü kırılması durumunda 9850 ve 9650 seviyesine doğru geri çekilmelerin yeni alım fırsatlarını beraberinde getirme ihtimali kuvvetleniyor. Endeksin yükselişinde piyasaların biraz daha enflasyon raporu sonrasında iyileşmeleri pozitif yönde algılaması da bir diğer etkendi. Merkez Bankası son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 38’e yükseltirken, üst bant olan yüzde 44’ü korudu. Piyasa bunu gerçekçi bularak fiyatlamalara pozitif yönde ekledi.
En iyi yatırım aracı hangileri?
Şu anda portföylere baktığımızda enflasyon karşısında en iyi getiriyi borsa ve altın tarafında görüyoruz. Portföylerde yüzde 25 bandında hisse senedi olabilir. Yüzde 25 altın ve altına dayalı fonlar, fiziki altın olabilir. Geri kalan yüzde 50’lik kısımda ise dövize, enflasyona bağlı tahvillere, gecelik repoya yatırım yapılabilir.”
Dolarda hangi seviye kritik?
Dolar/TL’de bakacağımız kritik seviye 31.70 seviyeleri olacaktır. 32 TL’nin altına sarkmalar olabilir ancak 31.70’in altına sarkması durumunda biraz daha dolar/TL’nin satıcılı görünümünü devam ettirmesi söz konusu olacaktır. Yukarı yönlü hareketler olursa ki bu şu an biraz zayıf bir ihtimaldir. 32.80 seviyesi önemli bir direnç noktası olacaktır.
'Gram altında 2550 TL ilk direnç noktası'
Altında tekrar toparlanma ve yukarı yönlü hareketleri görüyoruz. Altında iki önemli faktör var. ABD’deki makro verilerdeki belirsizlik ve Fed’in faiz indirimi konusu. Gram altında 2550 TL ilk direnç noktası olacaktır. Bu seviye aşılırsa, 2750-2800 TL bandında doğru hareketler görmemiz mümkündür.