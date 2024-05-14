Uzmanı kritik seviyeleri açıkladı: Dolar, altın ve borsa için rakam verdi

Borsayı yükselten neden öncelikle not artışıydı, Türkiye’nin gri listeden çıkma beklentisi ve kredi risk primindeki (CDS) düşüşülerdi. Bunlar borsaya önemli destekler verdi. Yabancının da borsaya gelişi TL varlık fiyatlamalarında olduğu kadar borsada da hisse bazında primleri beraberinde getirdi. Dolar bazında baktığımızda endekste 8300’lerden başlayan bir yükseliş trendi vardı. Dolar/TL tarafında 2 dolar 55 cent seviyesinden başlayan bir yükseliş 10 bin 300 puan seviyesine gelindiğinde dolar bazlı 3 dolar 22 cent seviyesine kadar yükseliş görmüştük. 8300-10300 puan arası yaklaşık 2 bin puanlık yükselişte yeni para girişleri ile desteklenen endekste yönün yukarı olma sinyalini kuvvetlendiren bir süreç gelmişti. Şu anda biraz kar realizasyonlarının olabilme ihtimaline dikkat çekmekte fayda var. 9600’lere doğru bir geri çekilme olur mu? Orta vadeli trende baktığımızda bu sinyali endeks vermiş gözüküyor. ‘Peki bunu hemen görür mü?’ buna bakacağız. Haziran ayı içerisinde realizasyonların bir parça daha artabilme ve 10 bin puanın aşağı yönlü kırılması durumunda 9850 ve 9650 seviyesine doğru geri çekilmelerin yeni alım fırsatlarını beraberinde getirme ihtimali kuvvetleniyor. Endeksin yükselişinde piyasaların biraz daha enflasyon raporu sonrasında iyileşmeleri pozitif yönde algılaması da bir diğer etkendi. Merkez Bankası son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 38’e yükseltirken, üst bant olan yüzde 44’ü korudu. Piyasa bunu gerçekçi bularak fiyatlamalara pozitif yönde ekledi.