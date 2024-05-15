https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/ibb-ucretsiz-hpv-asisi-uygulamasina-basladi-1083825714.html
İBB, ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başladı
İBB, ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başladı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kadınlarda özellikle kansere sebebiyet veren HPV virüsü için ücretsiz aşı uygulamasına başladıklarını... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T10:35+0300
2024-05-15T10:35+0300
2024-05-15T10:35+0300
yaşam
hpv
hpv aşısı
ekrem imamoğlu
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlandığını açıkladı.İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sözümüzü tutuyoruz, ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz” ifadelerini kullandı.İmamoğlu, başvuru linkini de sosyal medya hesabından paylaştı.Ücretsiz aşı uygulamasına başvuru linki şöyle:https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/İstanbul’da 16 Mayıs’ta başlayacak olan ücretsiz HPV aşısı uygulaması için 9-26 yaş arası bireylerden başvuru alınacak.
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hpv, hpv aşısı, ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
hpv, hpv aşısı, ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
İBB, ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kadınlarda özellikle kansere sebebiyet veren HPV virüsü için ücretsiz aşı uygulamasına başladıklarını duyurdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlandığını açıkladı.
İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sözümüzü tutuyoruz, ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz” ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, başvuru linkini de sosyal medya hesabından paylaştı.
Ücretsiz aşı uygulamasına başvuru linki şöyle:
İstanbul’da 16 Mayıs’ta başlayacak olan ücretsiz HPV aşısı uygulaması için 9-26 yaş arası bireylerden başvuru alınacak.