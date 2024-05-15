https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/ibb-ucretsiz-hpv-asisi-uygulamasina-basladi-1083825714.html

İBB, ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başladı

İBB, ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başladı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kadınlarda özellikle kansere sebebiyet veren HPV virüsü için ücretsiz aşı uygulamasına başladıklarını... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T10:35+0300

2024-05-15T10:35+0300

2024-05-15T10:35+0300

yaşam

hpv

hpv aşısı

ekrem imamoğlu

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlandığını açıkladı.İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sözümüzü tutuyoruz, ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz” ifadelerini kullandı.İmamoğlu, başvuru linkini de sosyal medya hesabından paylaştı.Ücretsiz aşı uygulamasına başvuru linki şöyle:https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/İstanbul’da 16 Mayıs’ta başlayacak olan ücretsiz HPV aşısı uygulaması için 9-26 yaş arası bireylerden başvuru alınacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ankara-buyuksehir-belediyesi-kadinlara-her-ay-ucretsiz-hijyenik-ped-destegi-sunacak-1082450696.html

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hpv, hpv aşısı, ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)