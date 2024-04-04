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Ankara Büyükşehir Belediyesi kadınlara her ay ücretsiz hijyenik ped desteği sunacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi kadınlara her ay ücretsiz hijyenik ped desteği sunacak
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ayda 1 kez ücretsiz hijyenik ped desteği sağlanacağını duyurdu. Mansur Yavaş, seçimden önce rahim ağzı kanserini önlemek için HPV... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
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kadın
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Ankara için yeniden belediye başkanlığına seçilen Mansur Yavaş ilk müjdeyi kadınlara verdi.Ankara Büyükşehir Belediyesi ayda 1 defa ücretsiz Hijyenik Ped desteği sağlanacağını duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi:
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ankara büyükşehir belediyesi, kadın, ped, mansur yavaş, ekonomi
ankara büyükşehir belediyesi, kadın, ped, mansur yavaş, ekonomi

Ankara Büyükşehir Belediyesi kadınlara her ay ücretsiz hijyenik ped desteği sunacak

09:30 04.04.2024
© AP Photo / Mike StewartRegl-ped-tampon
Regl-ped-tampon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Mike Stewart
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, ayda 1 kez ücretsiz hijyenik ped desteği sağlanacağını duyurdu. Mansur Yavaş, seçimden önce rahim ağzı kanserini önlemek için HPV aşısını ücretsiz yaptıracağını duyurmuştu.
Ankara için yeniden belediye başkanlığına seçilen Mansur Yavaş ilk müjdeyi kadınlara verdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ayda 1 defa ücretsiz Hijyenik Ped desteği sağlanacağını duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi:
"Hijyenik ped erişimi her kadının hakkı. Aylık Döngünüze 1 Paket Hijyenik Ped Desteği Bizden! Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi olarak kadınlara "Ayda Bir Defa 1 Paket Hijyenik Ped" desteği sağlıyoruz. Hijyenik pedinizi ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz."
İskoçya- Ped - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
DÜNYA
İskoçya kadınlara ücretsiz ped sağlayan ilk ülke oldu
15 Ağustos 2022, 12:26
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