https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/hazine-ve-maliye-bakani-simsekten-otoyol-ve-kopru-gecis-ucreti-aciklamasi-1083840545.html
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten otoyol ve köprü geçiş ücreti açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten otoyol ve köprü geçiş ücreti açıklaması
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, köprü ve otoyol ücretlerindeki fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan olacağını belirterek... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T14:22+0300
2024-05-15T14:22+0300
2024-05-15T14:22+0300
ekonomi
mehmet şimşek
köprü
otoyol
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, köprü ve otoyol ücretlerindeki fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan olacağını belirterek, yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını ifade etti.Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden otoyol ve köprü geçiş ücretiyle ilgili açıklama yaptı."Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullanan Şimşek, yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını vurguladı. Şimşek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/uraloglundan-otoyol-ve-kopru-ucretlerine-iliskin-zam-aciklamasi-guncelleme-ihtiyaci-hissettik-1083836293.html
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köprü ve otoyol ücretleri,köprü ücreti,otoyol ücreti
köprü ve otoyol ücretleri,köprü ücreti,otoyol ücreti
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten otoyol ve köprü geçiş ücreti açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, köprü ve otoyol ücretlerindeki fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan olacağını belirterek, yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, köprü ve otoyol ücretlerindeki fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan olacağını belirterek, yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını ifade etti.
Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden otoyol ve köprü geçiş ücretiyle ilgili açıklama yaptı.
"Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullanan Şimşek, yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını vurguladı. Şimşek, şunları kaydetti:
"Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ve önümüzdeki süreçte atacağımız diğer adımlarla maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye desteğimiz artarak devam edecek."