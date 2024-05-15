https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/hazine-ve-maliye-bakani-simsekten-otoyol-ve-kopru-gecis-ucreti-aciklamasi-1083840545.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten otoyol ve köprü geçiş ücreti açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten otoyol ve köprü geçiş ücreti açıklaması

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, köprü ve otoyol ücretlerindeki fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan olacağını belirterek... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T14:22+0300

2024-05-15T14:22+0300

2024-05-15T14:22+0300

ekonomi

mehmet şimşek

köprü

otoyol

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, köprü ve otoyol ücretlerindeki fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan olacağını belirterek, yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını ifade etti.Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden otoyol ve köprü geçiş ücretiyle ilgili açıklama yaptı."Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullanan Şimşek, yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını vurguladı. Şimşek, şunları kaydetti:

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köprü ve otoyol ücretleri,köprü ücreti,otoyol ücreti