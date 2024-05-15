https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/serdar-ortac-ask-acisi-diye-bir-sey-yok-1083827356.html
Serdar Ortaç: Aşk acısı diye bir şey yok
Serdar Ortaç: Aşk acısı diye bir şey yok
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ortaç "Ben eski eşten dolayı bitecek adam mıyım? Adı üstünde eski... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T11:21+0300
2024-05-15T11:21+0300
2024-05-15T11:21+0300
yaşam
serdar ortaç
aşk
şarkıcı
magazin
açıklama
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, kişisel sosyal medya hesabından canlı yayın açarak takipçilerinden gelen sorulara yanıt vererek sohbet etti. Ortaç, 5 yıl evli kaldığı eski eşi Chloe Loughnan hakkında, "Ben eski eşten dolayı bitecek adam mıyım? Adı üstünde eski eş, eski özlenir mi? Boşandım, daha iyisi geldi. Aşk acısı diye bir şey yok." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231107/serdar-ortac-mirasini-kime-birakacagini-acikladi-1077152115.html
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serdar ortaç, aşk, şarkıcı, magazin, açıklama
serdar ortaç, aşk, şarkıcı, magazin, açıklama
Serdar Ortaç: Aşk acısı diye bir şey yok
Şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ortaç "Ben eski eşten dolayı bitecek adam mıyım? Adı üstünde eski eş, eski özlenir mi? Boşandım, daha iyisi geldi. Aşk acısı diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, kişisel sosyal medya hesabından canlı yayın açarak takipçilerinden gelen sorulara yanıt vererek sohbet etti.
Ortaç, 5 yıl evli kaldığı eski eşi Chloe Loughnan hakkında, "Ben eski eşten dolayı bitecek adam mıyım? Adı üstünde eski eş, eski özlenir mi? Boşandım, daha iyisi geldi. Aşk acısı diye bir şey yok." dedi.