https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/serdar-ortac-ask-acisi-diye-bir-sey-yok-1083827356.html

Serdar Ortaç: Aşk acısı diye bir şey yok

Serdar Ortaç: Aşk acısı diye bir şey yok

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ortaç "Ben eski eşten dolayı bitecek adam mıyım? Adı üstünde eski... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T11:21+0300

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yaşam

serdar ortaç

aşk

şarkıcı

magazin

açıklama

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, kişisel sosyal medya hesabından canlı yayın açarak takipçilerinden gelen sorulara yanıt vererek sohbet etti. Ortaç, 5 yıl evli kaldığı eski eşi Chloe Loughnan hakkında, "Ben eski eşten dolayı bitecek adam mıyım? Adı üstünde eski eş, eski özlenir mi? Boşandım, daha iyisi geldi. Aşk acısı diye bir şey yok." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231107/serdar-ortac-mirasini-kime-birakacagini-acikladi-1077152115.html

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serdar ortaç, aşk, şarkıcı, magazin, açıklama