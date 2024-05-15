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Gece yarısı Ankara'da kritik zirve: Erdoğan, Adalet Bakanı Tunç ve MİT Başkanı Kalın'ı çağırdı
Gece yarısı Ankara'da kritik zirve: Erdoğan, Adalet Bakanı Tunç ve MİT Başkanı Kalın'ı çağırdı
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Gazeteci Abdurrahman Şimşek, Bahçeli'nin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturması ile ilgili sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da akşam... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T09:32+0300
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan üç emniyet görevlisinin evlerinde arama gerçekleştirilmişti.Bu gelişmenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sert açıklamalarda bulunmuştu.Bahçeli, yapılan bu işlemin yalnızca birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo olduğunu belirtti. Bahçeli, "17-25 Aralık emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin" diyerek duruma tepki göstermişti.Abdurrahman Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmayla ilgili açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli adımlar atmak üzere harekete geçtiğini bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Toplantıda, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın ele alındığı ve bu konuda atılacak yeni adımların masaya yatırıldığı öğrenildi.'Bugün TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar yapacak'İşte Şimşek'in açıklamalarında öne çıkanlar:Erdoğan'ın, Bahçeli'nin açıklamalarının ardından harekete geçerek Adalet Bakanı ve MİT Başkanı ile bir araya gelmesi, soruşturmanın devletin en üst kademesinde ciddi bir şekilde ele alındığını da ortaya koydu.Ne olmuştu? Ayhan Bora Kaplan olayı nedir?Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kamu görevlilerin ikametlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen ve kamuoyunda Ayhan Bora Kaplan suç örgütü olarak bilinen silahlı suç örgütü ile ilgili soruşturma kapsamında, hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan firari sanık Serdar Sertçelik'in medyaya yansıyan ses videoları ve ses kayıtlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.Şüpheli 3 emniyet görevlisi hakkında "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından devam eden soruşturmada, şüphelilerin ikametlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı.Ayrıca soruşturma hakkında kısıtlama kararı alındı.Firari sanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına yasa dışı yollar ile kaçmasında ihmali olan tüm kamu görevlileri hakkında da soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.'17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin'Diğer yandan yaşanan olaylar MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bugün yaptığı konuşmada ana gündem maddesiydi. Bahçeli yaptığı konuşmada "Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Nitekim hedef; MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun. Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını ve tecelli eden millet iradesini gölgeleme arayışını himaye eden ve buna hizmetkarlık yapan kim varsa haindir, Haşhaşidir. Emniyet, yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir. Bakalım 'Temiz Eller Operasyonu' nasıl oluyormuş, hepsine göstermek, hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur" ifadelerini kullandı.
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Gece yarısı Ankara'da kritik zirve: Erdoğan, Adalet Bakanı Tunç ve MİT Başkanı Kalın'ı çağırdı

09:32 15.05.2024 (güncellendi: 10:00 15.05.2024)
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Yönetim Kurulu üyelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Yönetim Kurulu üyelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
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Gazeteci Abdurrahman Şimşek, Bahçeli'nin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturması ile ilgili sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldiğini ve önemli adımların atılacağını aktardı.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan üç emniyet görevlisinin evlerinde arama gerçekleştirilmişti.
Bu gelişmenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sert açıklamalarda bulunmuştu.
Bahçeli, yapılan bu işlemin yalnızca birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo olduğunu belirtti. Bahçeli, "17-25 Aralık emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin" diyerek duruma tepki göstermişti.
Abdurrahman Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmayla ilgili açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli adımlar atmak üzere harekete geçtiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Toplantıda, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın ele alındığı ve bu konuda atılacak yeni adımların masaya yatırıldığı öğrenildi.

'Bugün TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar yapacak'

İşte Şimşek'in açıklamalarında öne çıkanlar:
Başkan Erdoğan kurmaylarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesine çağırdı. MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti binasından ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçti. Yapılan toplantının gündeminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki kumpas soruşturması olduğu öğrenildi. Ayrıca bu toplantıdan çok kritik kararların çıkacağı söyleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu toplantının ardından yaşanan süreçle ilgili bugün TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar yapması bekleniyor.
Erdoğan'ın, Bahçeli'nin açıklamalarının ardından harekete geçerek Adalet Bakanı ve MİT Başkanı ile bir araya gelmesi, soruşturmanın devletin en üst kademesinde ciddi bir şekilde ele alındığını da ortaya koydu.

Ne olmuştu? Ayhan Bora Kaplan olayı nedir?

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kamu görevlilerin ikametlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen ve kamuoyunda Ayhan Bora Kaplan suç örgütü olarak bilinen silahlı suç örgütü ile ilgili soruşturma kapsamında, hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan firari sanık Serdar Sertçelik'in medyaya yansıyan ses videoları ve ses kayıtlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şüpheli 3 emniyet görevlisi hakkında "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından devam eden soruşturmada, şüphelilerin ikametlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı.
Ayrıca soruşturma hakkında kısıtlama kararı alındı.
Firari sanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına yasa dışı yollar ile kaçmasında ihmali olan tüm kamu görevlileri hakkında da soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

'17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin'

Diğer yandan yaşanan olaylar MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bugün yaptığı konuşmada ana gündem maddesiydi. Bahçeli yaptığı konuşmada "Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Nitekim hedef; MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun. Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını ve tecelli eden millet iradesini gölgeleme arayışını himaye eden ve buna hizmetkarlık yapan kim varsa haindir, Haşhaşidir. Emniyet, yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir. Bakalım 'Temiz Eller Operasyonu' nasıl oluyormuş, hepsine göstermek, hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur" ifadelerini kullandı.
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