https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/bittik-diye-feryat-eden-ciftciye-ozgur-ozelden-cevap-laf-kesenin-konusunu-atlayacagim-sus-1083819137.html
'Bittik' diye feryat eden çiftçiye Özgür Özel’den cevap: Laf kesenin konusunu atlayacağım, sus
'Bittik' diye feryat eden çiftçiye Özgür Özel’den cevap: Laf kesenin konusunu atlayacağım, sus
Sputnik Türkiye
Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özgür Özel, konuşması sırasında "Bittik" diye tepki gösteren çiftçiye, "Sırası... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T06:42+0300
2024-05-15T06:42+0300
2024-05-15T06:47+0300
politika
özgür özel
çiftçi
grup toplantısı
tepki
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşması sırasında Dünya Çiftçi Günü'nü kutlayan Özel, salondaki çiftçilerden birinin konuşması sırasında "Bittik" demesi üzerine şu şekilde cevap verdi:Bu konuşma sonrası Özgür Özel'e tepkiler yükseldi. Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözlerinin hatırlatıldığı yorumlar sosyal medyada çok sayıda beğeni ve paylaşım alırken,
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/bugun-otoyol-ve-kopru-ucretlerine-dev-zam-geldi-fsm-15-temmuz-sehitler-koprusu-ne-kadar-oldu-1083818450.html
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'Bittik' diye feryat eden çiftçiye Özgür Özel’den cevap: Laf kesenin konusunu atlayacağım, sus
06:42 15.05.2024 (güncellendi: 06:47 15.05.2024)
Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özgür Özel, konuşması sırasında "Bittik" diye tepki gösteren çiftçiye, "Sırası gelmeden laf kesenin konusunu atlayacağım. Şimdi arkadaşların sana hesap sorsun bakalım. Sus, sus, sus! Akışı kesenin sorununa değinmem" demesi sonrası sosyal medyada tepki çekti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşması sırasında Dünya Çiftçi Günü'nü kutlayan Özel, salondaki çiftçilerden birinin konuşması sırasında "Bittik" demesi üzerine şu şekilde cevap verdi:
"Sırası gelmeden laf kesenin konusunu atlayacağım" diyen Özel, "Burada 6 sayfa çiftçi notu var. Şimdi arkadaşların sana hesap sorsun. Çiftçileri bu arkadaş yüzünden konuşmuyorum. Sus, sus, sus... Konuşacağız. Bu partide çiftçi dostu o kadar çok arkadaşım var ki..."
Bu konuşma sonrası Özgür Özel'e tepkiler yükseldi. Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözlerinin hatırlatıldığı yorumlar sosyal medyada çok sayıda beğeni ve paylaşım alırken,