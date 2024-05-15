https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/fatih-terim-yonetimindeki-panathinaikos-paoka-yenilerek-sampiyonluk-umutlarini-yitirdi-1083865305.html

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos PAOK'a yenilerek şampiyonluk umutlarını yitirdi

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos PAOK'a yenilerek şampiyonluk umutlarını yitirdi

Sputnik Türkiye

Yunanistan'da teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos deplasmanda PAOK'a 4-1 yenildi ve şampiyonluk umutlarını kaybetti. 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T22:49+0300

2024-05-15T22:49+0300

2024-05-15T23:06+0300

spor

panathinaikos

fatih terim

yunanistan

teknik direktör

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/19/1080014438_0:204:2917:1845_1920x0_80_0_0_a4005bf1fd8f61415d5c9841d05fa9ad.jpg

Yunanistan Süper Lig play-off'larında 9. hafta maçında Panathinaikos'u konuk eden PAOK, 37. dakikada Taison'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekip, 72. dakikada Andrija Zivkovic'in penaltı golüyle 2-0 öne geçti.Panathinaikos, 78. dakikada Alexander Jeremejeff'in golüyle farkı bire indirdi. PAOK, 89. dakikada Vieirinha ve 90+2. dakikada Zivkovic'in golleriyle skoru 4-1'e getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.Karşılaşmayı kazanan PAOK, son haftaya liderlik koltuğunda girerken şampiyonluğa da bir maç uzaklıkta bulunuyor.Günün diğer mücadelesinde ise Olympiakos, konuk ettiği AEK'yı 2-0 yendi ve rakibini liderlikten indirdi.Bu sonuçların ardından son hafta öncesinde PAOK 77 puanla zirvede yer alırken, AEK 75 puanla ikinci, Olympiakos 73 puanla üçüncü, Panathinaikos ise 71 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/aziz-yildirim-neden-baskan-adayi-oldugunu-acikladi-mecbur-kaldim-1083837756.html

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

panathinaikos, fatih terim, yunanistan, teknik direktör