https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/fatih-terim-yonetimindeki-panathinaikos-paoka-yenilerek-sampiyonluk-umutlarini-yitirdi-1083865305.html
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos PAOK'a yenilerek şampiyonluk umutlarını yitirdi
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos PAOK'a yenilerek şampiyonluk umutlarını yitirdi
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos deplasmanda PAOK'a 4-1 yenildi ve şampiyonluk umutlarını kaybetti. 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T22:49+0300
2024-05-15T22:49+0300
2024-05-15T23:06+0300
spor
panathinaikos
fatih terim
yunanistan
teknik direktör
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Yunanistan Süper Lig play-off'larında 9. hafta maçında Panathinaikos'u konuk eden PAOK, 37. dakikada Taison'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekip, 72. dakikada Andrija Zivkovic'in penaltı golüyle 2-0 öne geçti.Panathinaikos, 78. dakikada Alexander Jeremejeff'in golüyle farkı bire indirdi. PAOK, 89. dakikada Vieirinha ve 90+2. dakikada Zivkovic'in golleriyle skoru 4-1'e getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.Karşılaşmayı kazanan PAOK, son haftaya liderlik koltuğunda girerken şampiyonluğa da bir maç uzaklıkta bulunuyor.Günün diğer mücadelesinde ise Olympiakos, konuk ettiği AEK'yı 2-0 yendi ve rakibini liderlikten indirdi.Bu sonuçların ardından son hafta öncesinde PAOK 77 puanla zirvede yer alırken, AEK 75 puanla ikinci, Olympiakos 73 puanla üçüncü, Panathinaikos ise 71 puanla dördüncü sırada bulunuyor.
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panathinaikos, fatih terim, yunanistan, teknik direktör
panathinaikos, fatih terim, yunanistan, teknik direktör
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos PAOK'a yenilerek şampiyonluk umutlarını yitirdi
22:49 15.05.2024 (güncellendi: 23:06 15.05.2024)
Yunanistan'da teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos deplasmanda PAOK'a 4-1 yenildi ve şampiyonluk umutlarını kaybetti.
Yunanistan Süper Lig play-off'larında 9. hafta maçında Panathinaikos'u konuk eden PAOK, 37. dakikada Taison'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekip, 72. dakikada Andrija Zivkovic'in penaltı golüyle 2-0 öne geçti.
Panathinaikos, 78. dakikada Alexander Jeremejeff'in golüyle farkı bire indirdi. PAOK, 89. dakikada Vieirinha ve 90+2. dakikada Zivkovic'in golleriyle skoru 4-1'e getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.
Karşılaşmayı kazanan PAOK, son haftaya liderlik koltuğunda girerken şampiyonluğa da bir maç uzaklıkta bulunuyor.
Günün diğer mücadelesinde ise Olympiakos, konuk ettiği AEK'yı 2-0 yendi ve rakibini liderlikten indirdi.
Bu sonuçların ardından son hafta öncesinde PAOK 77 puanla zirvede yer alırken, AEK 75 puanla ikinci, Olympiakos 73 puanla üçüncü, Panathinaikos ise 71 puanla dördüncü sırada bulunuyor.