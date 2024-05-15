https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/eski-nato-genel-sekreteri-rasmussen-avrupa-rusyadan-gelen-tehditler-karsisinda-zayif-1083841212.html

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen: Avrupa, Rusya'dan gelen tehditler karşısında zayıf

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen: Avrupa, Rusya'dan gelen tehditler karşısında zayıf

Sputnik Türkiye

Avrupa'nın savaş ekonomisine geçmesi gerektiğine inanan eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Avrupa'nın Rusya’nın tehditleri karşısında zayıf olduğunu söyledi. 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T14:42+0300

2024-05-15T14:42+0300

2024-05-15T14:42+0300

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İngiliz yayın organı inews’e röportaj veren eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Avrupa’nın Rusya'dan geldiği iddia edilen tehditler karşısında çok bölünmüş ve zayıf durumda olduğuna dikkat çekerken, “Çok yavaşız, çok zayıfız, çok kaçamak hareket ediyoruz. Ukrayna'ya kazanması için değil, hayatta kalması için gerekenleri veriyoruz” ifadelerini kullandı.Avrupa'nın “çok bölünmüş” olduğuna da dikkat çeken Rasmussen, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesinin ittifak için ‘büyük bir meydan okuma’ olacağının da altını çizdi."Jeopolitik açıdan bakıldığında, bu gerçekten de zor bir durum olacak” diyen eski NATO Genel Sekreteri, bununla birlikte ittifak üyelerinin ABD seçimlerinin sonuçlarına saygı göstermesi gerektiğini belirtti.Rasmussen, temmuz ayındaki NATO zirvesinde Ukrayna'nın ittifaka davet edilmesi gerektiğine de inanırken, Ukrayna'nın en geç 2028 yılında ittifaka katılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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ukrayna, ukrayna krizi, abd, nato, anders fogh rasmussen, avrupa, avrupa birliği, rusya